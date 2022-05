Recent, Mioara Velicu a fost prezentă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a declarat că Gheorghe Turda i-a grăbit pensionarea. „V-a forțat Gheorghe Turda să vă pensionați?”, a fost întrebarea pe care prezentatoarea i-a pus-o invitatei sale.

„Pentru el au contat foarte mult gradele, voia să îi spunem dl. colonel. (…) Este un subiect despre care nu aș vrea să vorbesc, pentru că niciodată nu am făcut, altfel făceam telenovelă la televizor. Nu am vrut să pomenesc de lucrul ăsta. (…) Nu am mai putut rezista să stau acolo, deși el acum a spus că eu m-am dus și m-am rugat de el să mă angajeze din nou. Nu aș fi făcut sub nicio formă acest lucru, este o minciună de-a lui. (…) Mă adusese într-o stare ca să plec eu fără să îmi spună: plecă! Am ajuns într-o stare foarte gravă și noroc de bărbatul meu care tot timpul mi-a dat o liniște sufletească. Am mers la Ansamblu Burnasul, la Liviu Vasilică, și mi-a fost foarte bine, de acolo am ieșit la pensie”, a răspuns interpreta de muzică populară.

„A vrut să fie vedetă, fără să vină la program”

După ce a auzit cele declarate, Gheorghe Turda a răbufnit. Artistul susține că Mioara Velicu nu spune adevărul, iar situația ar fi fost cu totul alta.

„Este o mincinoasă! Minte cu nerușinare, tovarășa Velicu. Ea a trebuit să plece din Ansamblul Ciocârlia, pentru că cererea ei nu a fost aprobată din minister… Eu eram o rotiță mică pe vremea aceea.

A lins toate clanțele la minister. Dar eu, dimpotrivă, nu i-am aprobat cererea de retragere și ea a recunoscut acest lucru și că a plecat în Teleorman la Liviu Vasilică, unde a stat câteva luni.

A vrut să fie vedetă, fără să vină la program. Nu putea fi ca Maria Ciobanu, Irina Loghin, Angela Moldovan sau Ion Cristoreanu! Ea voia program preferențial. Acesta este termenul. Este mincinoasă. De ce? Să fim serioși. Am martori, oameni din Ansamblul Ciocârlia, din vremea aceea”, a declarat Gheorghe Turda pentru Fanatik.

