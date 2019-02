„Vreau să le mulțumesc celor din partea mea dreaptă, chiar dacă câteodată m-am mai certat cu ei, dar nu foarte mult, nu o fac din răutate. O fac pentru ca e tensiunea jocului.

Iar acum, am atâtea emoții că nu prea le-am avut nici când am venit, sincer. Pentru că am stat cu oamenii ăștia aici, o echipă foarte tânără, o echipă, sincer vă spun, cu care se lucrează greu pentru că sunt foarte tineri. Media de vârstă este foarte mică. Dar am știut la ce mă înham.

Am venit cu sufletul alături de ei, sunt mândru de ei în continuare. Le-am dat cele mai bune sfaturi, chiar dacă câteodată la final credeam că o să leșin sau că o să fac infarct. Dar mă enervam foarte tare pentru că eu le-am spus de atâtea ori să nu le mai dea punctul adversarilor.

Și să asculte detaliul ăla important. În rest, plec din familia asta, dar îi las cu capul sus. Sunt niște Războinici și trebuie să o dovedească în continuare și fără mine și, cu siguranță, că așa or să facă”, a spus Giani Kiriță, conform kanald.ro.

„Am avut noroc de o echipă superbă”

„Am avut noroc de o echipă superbă, formată din oameni motivați, dispuși să învețe. M-au tratat încă de la început cu respect și le mulțumesc pentru fiecare zi petrecută împreună. Le mulțumesc pentru victoriile frumoase, pentru nebunia zilnică pe care am trăit-o împreună. Le doresc, așa cum am spus-o și la despărțirea de ei, să rămână oameni. Să câștige cei mai buni!”, a spus și Vladimir Drăghia.

