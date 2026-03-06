Gică Craioveanu, apariție rară alături de noua lui iubită: „A fost o experiență diferită”

Retras din activitate de foarte mulți ani, fostul fotbalist apare des la Digi Sport, acolo unde vorbește în continuare despre sport, însă iată că îi place să fie și actor. Rolul de senator din „Acel Martie” („That March”) este al doilea pentru el, după ce a jucat și în „Faci sau Taci”, regizat tot de Iura Luncașu.

Gică Craioveanu a fost prezent la evenimentul de lansare din București al noului film care, deși este românesc, a fost produs în limba engleză, deoarece se vrea a fi un „James Bond de România” care să ajungă pe piața internațională.

La gala care a avut loc în cinemaul unui mall din Capitală, Gică Craioveanu, în vârstă de 58 de ani, a apărut la brațul noii lui iubite. Fostul fotbalist este divorțat din anul 2019!

„A fost o experiență diferită, pentru că totul a fost mult mai «top» decât la primul film, tot în regia lui Iura Luncașu. A fost filmat în Spania, la Peniscola, un oraș pe care îl recomand cu cel mai mare drag, pentru că are un castel superb și a fost o experiență plăcută. Le mulțumesc tuturor pentru felul cum m-au tratat. Ei sunt actori, eu sunt fost fotbalist, și a fost o atmosferă cum era la noi pe vremuri, o atmosferă sănătoasă, frumoasă, diferită. Trebuia să vorbesc în engleză, pe care nu prea o stăpânesc, și am făcut un rol mai scurt”, a spus Gică Craioveanu pentru Gazeta Sporturilor.

În filmul „Acel martie” („That March”), alături de Gică Craioveanu apar nume importante din cinematografia mondială, precum Esther Acebo, cunoscută din „La Casa de Papel”, și Luke Roberts, care a apărut în „Game of Thrones”, dar și actori români precum Eduard Trică și Mădălina Bellariu Ion.

Despre apariția lui Gică Craioveanu în film a vorbit Iura Luncașu pentru Libertatea.

„Cu «Grande» am o relație rară la vedere, dar întotdeauna providențială. Este un om care radiază o energie bună în jurul lui și când se mai întâmplă să am un proiect în care să se potrivească, nu ezit. Așa a fost și aici! Aveam nevoie de un oficial spaniol și mi s-a dus gândul instantaneu la el”, a afirmat regizorul în exlcusivitate pentru Libertatea.

