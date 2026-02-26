Fostul internațional român joacă în „Acel Martie”, un film românesc în limba engleză care apare în cinematografe pe 4 martie 2026, asta după ce în trecut el a apărut și în „Faci sau Taci”. Ambele producții regizate de Iura Luncașu.

Am fost curioși să aflăm de la Iura Luncașu cum a ajuns Gică Craioveanu să fie actor în „Acel Martie”, dar i-am pus regizorului și alte întrebări, legate de industria cinematografică.

Libertatea: Filmul „Acel Martie” e o nouă întâlnire a ta cu fostul fotbalist Gică Craioveanu, după „Faci sau Taci”, din anul 2019. Ai o relație specială cu el?

Iura Luncașu: Cu „Grande” am o relație rară la vedere, dar întotdeauna providențială. Este un om care radiază o energie bună în jurul lui și când se mai întâmplă să am un proiect în care să se potrivească, nu ezit. Așa a fost și aici! Aveam nevoie de un oficial spaniol și mi s-a dus gândul instantaneu la el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Ești unul dintre regizorii români care a experimentat multe genuri de filme, de la seriale TV, la comedii sau thrillere. Cum s-a schimbat piața în ultimii 20 de ani, cum simți că s-au schimbat gusturile publicului?

Eu de la „Ghinionistul” sau „Faci sau taci” n-am mai avut așa mare succes în cinema. A fost și dureros uneori! Am suferit ca naiba că „Duel în trei”, cel mai bun film al meu, din perspectiva mea, s-a vândut cel mai prost. Dar nu am nici cea mai vagă intenție de a mă declara dezamăgit și nici nu intenționez să trag obloanele, pentru că piața românească de film este dinamică, chiar dacă mai apar sincope.

În scurt timp se vor căuta și alt gen de filme, nu doar comedii. De altfel, două dintre ele, pe care le-am recomandat tuturor, „Anul nou care n-a fost” și deja celebrul „Cravata galbenă”, ne arată că lucrul ăsta se întâmplă deja. Sunt enorm de multe de spus despre ce se întâmplă în cinema-ul de azi, dar un aspect relevant ar fi că un film excepțional, nu atât de comercial, a ajuns să facă jumătate de milion de spectatori. Și asta s-a întâmplat datorită tuturor celor care au adus în ultimii ani publicul în cinematografe.

În ultimii ani au fost mulți care au pariat pe un declin al cinematografelor, în contextul apariției platformelor de streaming. Cu toate astea, vedem cinematografe pline în continuare în marile orașe. Cum crezi că va arăta viitorul, din perspectiva asta?

Asta este o întrebare la care chiar nu știu ce să răspund. Știu doar că trebuie să fim în pas cu vremurile, să avem capacitatea de a ne adapta și să păstrăm ce ne-a adus bucurie ani la rând: sala de cinema.

Și tot legat de pariurile pe industria cinematografica… Cum vezi pătrunderea inteligenței artificiale în acest domeniu? Vor veni vremurile în care actorii sau chiar regizorii vor fi înlocuiți de AI?

În orice există premise diferite. Depinde la ce vrei să te uiți. Văd inteligența artificială ca pe un ajutor pentru cinematografie, în nici un caz ca pe un pericol. Filmul lucrează cu emoții și mai mult cu revelații, pe care AI-ul încă nu ți le poate livra, dar îți poate compune un spațiu pe care altădată nu ți l-ai fi putut permite din cauza costurilor. Iar celor panicați de „invazia roboților” le recomand să nu-și facă atâtea griji. Robotii nu pot da autografe în locul lor!

Ce mai vizionează Iura Luncașu când nu se uită la filme?

Când nu mă uit la filme, mă uit la documentare. Mă inspiră poveștile din viața reală, mă învață, mă surprind în toate felurile și în felul ăsta parcă mă atenționează să mă apuc de construit povești bazate pe fapte reale. De altfel, e genul de film pe care îl apreciez cel mai mult!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE