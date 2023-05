Gina Pistol și Smiley sunt împreună de aproape 7 ani și au o fetiță pe nume Josephine. Zilele trecute, cei doi au anunțat că se căsătoresc în luna mai și evenimentul va avea loc într-o locație superbă de lângă pădure.

Prezentatoarea de la „Chefi la cutițe” și-a ales două rochii de mireasă, însă mai are de pus la punct multe alte detalii legate de petrecere. La eveniment sunt așteptați aproximativ 300 de invitați.

Pe rețelele de socializare, Gina Pistol a cedat și a recunoscut că este mult mai greu decât și-a imaginat să organizeze o nuntă. „Nu știu alții cum sunt, dar eu de când îmi organizez nunta simt că o iau razna. Spuneți-mi, vă rog, că și voi ați trecut prin aceeași nebunie. Eram eu un pic dusă, dar acum se accentuează!”, a spus iubita lui Smiley pe InstaStory.

Cum a cerut-o Smiley în căsătorie pe Gina Pistol

Cererea în căsătorie a avut loc pe 22 decembrie 2021, când fiica lor avea doar câteva luni. Gina Pistol nu s-a așteptat nicio secundă să primească inelul, pentru că totul s-a întâmplat într-o zi obișnuită, chiar atunci când fosta prezentatoare de la Antena 1 pregătea cada pentru baia fetiței lor. Gina Pistol mărturisește că inițial nu a înțeles ce se întâmplă și nici nu a auzit ce i-a spus Smiley. Atenția vedetei era la fiica ei, care rodea cutia cu inelul.

„Era într-o seară normală de familie, noi trei, pregăteam baia fiicei noastre, spălam cada și eram plină de spumă și Andrei se juca cu Josephine în dormitor și m-a strigat. Am ieșit din baie cu mâinile pline de spume și mă uitam la ei, iar Josephine avea o cutiuță în mână și Andrei a început să spună ceva, dar n-am auzit începutul că mă întrebam de unde a luat cutia, rodea la ea. Nu mi-am dat seama că e o cutie care ascunde un inel. L-am văzut emoționat. N-am auzit începutul, dar i-am văzut emoția pe față”, a povestit Gina Pistol pe YouTube.

Smiley a povestit și varianta lui. Cântărețul avea de gând să o ceară în căsătorie pe iubita sa înainte să afle că aceasta este însărcinată. Inelul de logodnă l-a ascuns în casă, iar partenera lui a fost foarte mirată că nu l-a găsit.

„Momentul acesta îl aveam în cap de mult timp, chiar înainte să aflu că este gravidă. Ea nu știa. Se petrec multe lucruri în capul meu de nu știe nimeni. M-am gândit la foarte multe variante. Puteam să fac așa cu artificii, cu prieteni, ca-n filme… și cumva m-am gândit că trebuie să fie un moment al nostru cu care suntem obișnuiți. Mi-am dat seama că cererea în căsătorie trebuie să fie una normală, la noi în casă, cu fiica noastră. Am avut inelul ascuns în casă. Fiica noastră este extrem de simpatică și am zis că na… Josephine avea 8-9 luni. (…) Nu mă așteptam ca Gina să fie plină de spume, la propriu. Eu m-am pregătit, cum formulez. Nu am știut că ea nu a auzit. Nu mai știu ce i-am zis”.

