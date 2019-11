De Ana Maria Marinescu,

În fiecare zi, ora de trezire este în jur de 4-5 dimineața. Gina Pistol se trezește însă cu o oră înaintea celorlalți, pentru că trebuie să se machieze și coafeze!

Gina Pistol doarme cel mai puțin din toată echipa

Vremea în Filipine e la extreme: când sunt temperaturi de peste 35 de grade, sufocante, când ploi, vânt și frig – în zona de munte.

Gina Pistol: “În prima perioadă petrecută în Filipine era atât de cald, încât aveam senzația că nu pot respira. Curgeau apele pe noi la propriu, nu vă mai spun prin ce au trecut concurenții, reporterii și operatorii… Trebuia să îmi retușez machiajul o dată la jumătate de oră, pentru că nu stătea nimic pe față! Iar bronzul… aveam pe mine toate modelele rochiilor pe care le-am purtat! Apoi am ajuns și la frig…”

Gina Pistol se plânge de temperaturile oscilante: când e caniculă, când e foarte frig!

“Fiecare dintre noi primea alerte pe telefon cum că am fi în raza taifunul Ramon, care s-a abătut asupra insulei. Din fericire, nu este în partea în care ne aflăm noi, dar efectele se resimt. În zona de munte, într-o zi am trecut prin 3 anotimpuri. Primăvară dimineața, cu cer senin și temperaturi plăcute, vară în toată regula la prânz, când soarele arde și poți sta lejer în costum de baie și toamnă cu ploi mărunte și temperaturi scăzute după-masă. Probabil telespectatorii vor avea impresia că o ediție a fost filmată în perioade diferite ale anului.”

În zona de munte, Gina a cam tremurat la filmări

Iar în ceea ce privește filmările la munte, trebuie să vă mărturisesc că niciodată nu am mers pe atât de multe serpentine. Într-una din zile, drumul a însumat aproape 9 ore! 9 ore numai de serpentine! Nu vă imaginați niște curbe ușoare, ci 9 ore petrecute pe Transfăgărășan! Gina Pistol

Aceeași mâncare, de o lună! “Când deschid caserola și văd asta aproape că-mi dau lacrimile”

Mâncarea este aceeași pentru întreaga echipă. Puiul cu orez e meniul zilei de peste o lună! Micul dejun și prânzul pentru echipa de filmare se servesc pe platoul unde se și filmează sau… în mașină, pentru că timpul este prețios pentru toată lumea.

Gina Pistol: “Mie îmi place orezul. Îmi place și puiul. Dar de o lună doar asta mâncăm și vă spun sincer că de fiecare dată când deschid caserola și văd asta aproape că-mi dau lacrimile! Problema este că meniul filipinez, cel puțin cel la care am avut noi acces, nu este nici el foarte variat. Mănâncă foaaaaaarte multe prăjeli, cu tot felul de sosuri grele sau preparate foarte grase! Ce am descoperit aici – și este o bucurie imensă de fiecare dată când am unde să o mănânc – este sinigang soup, o supă de vită acrișoară, care simți cum te pune pe picioare.”

Gina Pistol, la ora mesei. Are în farfurie același pui cu orez pe care îl primește de o lună…

Când am comandat prima oară, am primit un bol cât pentru 5-6 persoane, am crezut că au făcut o greșeală. Am aflat apoi că așa se servește, pentru că are înauntru un os mare de vită și diverse legume. Gina Pistol

Deși concurenții sunt cei care trebuie să își caute cazare și nu nimeresc mereu în cele mai fericite condiții, nici pentru echipă nu e chiar simplu.

Gina Pistol: “Multe din zonele în care noi filmăm nu sunt turistice, pentru că vrem ca oamenii să simtă cu adevărat spiritul și specificiul țării în care ne aflăm. Din acest motiv, locurile în care ajungem nu prea dispun de posibilități de cazare. Unul din orașele în care am fost acum câteva zile avea un singur hotel… De fapt, un fel de cabana, pentru că e oraș de munte. Încălzire nu există. Norocul meu că am avut în bagaj un polar, pe care până atunci m-am tot întrebat de ce l-am luat cu mine!”

Gina Pistol, filmări la înălțime pentru “Asia Express”

Ca să vă faceți o idee, în cameră aveam două paturi, în alte camere existau câte 4-5, la fel ca în cabanele din excursiile cu clasa, iar la baie aveam o fereastră acoperită cu nișe hârtie pe lângă care furnicile își făcuseră autostradă. Gina Pistol

Aniversare în deplasare

Este al treilea an când pe Gina o prind în Asia și aniversarea televiziunii pentru care lucrează (Antena 1 împlinește 26 de ani pe 29 noiembrie), și propria aniversare (face 38 de ani pe 9 decembrie).