În anul 2022, Ana Geoană și Garett Cayton, americanul cu care se iubește de ani de zile, au făcut o petrecere de logodnă, de lux, la Palatul Mogoșoaia, din București. De organizarea evenimentului s-a ocupat Mihaela Geoană, ea și soțul fiind și cei care au finanțat petrecerea exclusivistă.

Ulterior, anul acesta, tinerii îndrăgostiți s-au căsătorit la Veneția, iar evenimentul grandios a durat trei zile și trei nopți. Acum, invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Mircea Geoană a recunoscut că înainte să îl cunoască pe Garett Cayton, fiica lui a mai avut un iubit cu care el nu a fost de acord.

Mircea Geoană: „Când a venit cu actualul soț, cu Garett Cayton, mi-a plăcut imediat de el”

„Ana a mai avut un prieten în facultate, care mie nu mi-a plăcut deloc. Eu sunt un om politicos, dar mi se părea că era un pic prea interesat băiatul, fals. I-am zis Anei și i-am zis și lui: Ana, cred că nu e ce trebuie! Și nu a fost ce trebuie.

Când a venit cu actualul soț, cu Garett Cayton, mi-a plăcut imediat de el, e un băiat foarte bun, o iubește ca pe ochii din cap. Și până la urmă știți care e treaba, dacă o iubește și știi că o să aibă grijă de ea, e tot ce contează, chiar dacă e la distanță. La Los Angeles s-au așezat, deocamdată. Sper să vină acasă, să vină în Europa. Vom vedea”, a declarat politicianul, conform Unica.

Recomandări „Îndoctrinare, sechestrare, șantaj”. Mărturiile a trei dintre victimele lui Bivolaru, publicate de presa franceză, după arestarea acestuia pentru viol și trafic de persoane

Garett Cayton locuiește în America, în California e stabilită și familia lui, care deține acolo și o afacere. Având în vedere situația lor financiară, socrii Anei Geoană au fost cei care au plătit nunta de la Veneția.

„Noi am organizat logodna anul trecut, am făcut-o aici, lângă București, s-a ocupat Mihaela. A ieșit o logodnă pe bune, românească. Am făcut noi logodna și părinții, care sunt mai înstăriți ca noi, au organizat o nuntă foarte frumoasă la Veneția. Americanii, străinii în general, sunt economicoși cu banii zi de zi, dar când e un eveniment mare nu se uită la bani. Ei au o afacere de familie în California. Ana și Garett au mers la aceeași facultate și s-au împrietenit în anul trei”, a mai povestit Mircea Geoană, care și-a și lăudat ginerele.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Garett Cayton a aplicat pentru cetățenia română. „Au rămas prieteni de atunci și acum s-au căsătorit, deci e o relație foarte frumoasă între ei. El învață românește, acum aplică pentru cetățenie. Știe toți regizorii de filme românești, și nu ca să îmi facă mie plăcere. Îi place fotbalul, abia aștept să îl aduc pe stadion”, mai susține Mircea Geoană.

Recomandări Problemele de la Academia de Poliție au fost reclamate de mai multe ori. În primăvară, un fost student arăta viermi în mâncare, mucegai și toalete ruginite: „Au verificat telefoanele să vadă cine a trimis imaginile”

Ce spune Mircea Geoană despre soția Mihaela

În același podcast, Mircea Geoană a dezvăluit și cum a cunoscut-o pe soția Mihaela, cu care e căsătorit de mulți ani și alături de care are doi copii, pe Alexandru și pe Ana.

„Am cunoscut-o la coadă, la Predeal. Eu învățam să schiez. Luasem împrumut de la prieteni un hanorac verde, cu trei numere mai mari, cu fes portocaliu, cumplit. Pantaloni roșii, nenorocire. Ea era studentă la Arhitectură, elegantă, frumușică, tinerică. Ne-am nimerit efectiv la coadă, la Postăvaru, la Predeal. Eu nu știam cu schiurile, ea schia frumos.

Am fost în același telescaun. Și s-a mai întrerupt și curentul. Eram și timid pe vremea aia, acum mi-a trecut. Eram și ciudat, adunat de pe drumuri, ea era elegantă. Ce am făcut, ce nu am făcut… nu spun câți ani de căsătorie avem. Cum se întâmplă în viață. Am ieșit seara la discotecă, că aveam niște prieteni comuni. Acum dansez mai bine, atunci dansam vai de mine. Cred că i-a plăcut de mine, mie mi-a plăcut de ea”, a mai dezvăluit Mircea Geoană.

Urmărește-ne pe Google News