„Mă pregătesc de sărbători și e mult de muncă acasă, pentru că ne-am gândit noi să renovăm ceva înainte de Sărbători, bineînțeles. Și mai am de pus la punct lucruri, practic nu cred că mai dorm până de Crăciun. Se strânge toată familia la noi, și suntem foarte fericiți că anul acesta suntem în formulă completă.

Am schimbat parchetul un pic în living, am schimbat o baie, am mai schimbat un dressing de pantofi”, a spus Giulia pentru Click.

Giulia a slăbit 6 kilograme

De Crăciun, Giulia va găti pentru familie și recunoaște că va mânca de toate, după ce recent a ținut o dietă.

„Salată de boeuf aștept să mănânc și cozonacul fără gluten pe care mi l-a promis mama de Crăciun. Vreau să mănânc de toate. Am ținut o dietă foarte drastică în ultimele luni. Am și slăbit cam șase kilograme.

Pur și simplu am un regim alimentar sănătos. Atât. Și echilibrat. Nu fac excese, nu mănânc pâine decât dacă îmi e poftă de salată de vinete, de exemplu. Dar în rest, nu. Sunt foarte cuminte, îmi doream foarte mult să revin la forma mea inițială, a mai spus Giulia.

Giulia a renunțat să mai cânte de Revelion și perferă ca noaptea dintre ani să stea alături de familie.

„Nu cânt deloc. Nu mai cânt din 2020 de Revelion, pentru că mi-am dat seama că îmi e mai drag să petrec Revelionul cu copiii decât pe scenă. Am cântat 34 de ani, am fost în fiecare an pe scenă. Deocamdată e ok așa”, a încheiat vedeta.

