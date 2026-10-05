Goran Bregovici, acuzat de un fost coleg de zgârcenie: „Ți-aș da 1.000 de euro, dar unchiul meu va muri”

Milić Vukašinović, cunoscut rocker și fost colaborator al lui Goran Bregović, a făcut declarații surprinzătoare despre relația sa cu celebrul muzician, pe care l-a considerat cândva un idol. Într-un interviu recent, Vukašinović a povestit despre un episod în care Bregović i-ar fi refuzat un împrumut de o mie de euro pentru publicarea autobiografiei sale, motivând că banii erau necesari pentru medicamentele unchiului său bolnav, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

„I-am spus că vreau să public o carte și i-am cerut să-mi împrumute o mie de euro, promițând că îi voi returna. Știți ce mi-a răspuns? «Ți-aș da, dar unchiul meu va muri.» L-am întrebat: «Cum așa?» Iar el a zis: «Păi, eu am grijă de el, îi cumpăr medicamente.» Îi plac atât de mult banii, încât să scoată o mie de euro din grămada lui e ca și cum i-ai scoate un rinichi de viu”, a declarat Vukašinović, criticând aspru zgârcenia fostului său coleg.

Declarațiile lui Vukašinović vin în contextul în care Goran Bregović este recunoscut pentru averea sa impresionantă, estimată la peste 35 de milioane de euro. Bregović a investit masiv în imobiliare, deținând peste 30 de proprietăți în regiune, inclusiv aproximativ 15 în Belgrad. Muzicianul, acum în vârstă de 76 de ani, a explicat anterior că această decizie a fost influențată de teama de sărăcie, după ce, în timpul războiului, și-ar fi pierdut toate bunurile într-o singură zi.

„Acum nu-mi mai fac griji pentru mine, am copii, așa că am aceeași teamă pentru ei”, a declarat Bregović.

O sursă a dezvăluit pentru aceeași publicație că Bregović a folosit aceste proprietăți atât pentru închiriere, cât și pentru vânzare, iar în 2019 a achiziționat câteva apartamente în Belgrad pentru fiicele sale, care locuiesc și studiază la Paris. „Bregović a vrut să le ofere un acoperiș deasupra capului dacă într-o zi ar dori să locuiască în capitala Serbiei”, a explicat sursa.