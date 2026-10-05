Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „PSD a solicitat preşedintelui mandatul de prim-ministru. Eu”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 5 octombrie, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea premierului, că este pregătit să își asume responsabilitatea să fie prim-ministru.

„PSD, ca principalul partid din Parlament, a solicitat preşedintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, aşa cum ştiţi, şi această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni”, a spus Sorin Grindeanu.

„PSD îşi doreşte să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta, astfel încât să intrăm în 2027 cu un buget nou. PSD îşi doreşte, şi am transmis preşedintelui încă din primăvară, schimbarea direcţiei de administrare a ţării”, a adăugat el.

„Încă o dată vă spun că ne dorim să fim parte a soluţiei. Nu avem liniile roşii pe care alţii le au. Sigur, susţinem soluţii din care facem parte. N-am făcut congrese prin care să eliminăm pe ceilalţi, să spunem că nu vom mai face niciodată majorităţi, n-am trasat lucrurile în acest mod, aşa că îmi doresc rapid să avem această soluţie. O soluţie care să ne scoată din acest blocaj politic şi să schimbe direcţia ţării”, a conchis Grindeanu.