În primăvara lui 2026, după ce PRO TV a renunțat la emisiunea „La Măruță”, Radu Ciucă a trecut la Antena 1, iar acum face parte din echipa emisiunii „Furnicuțele”.

Inițial, în show-ul de la Antena 1 s-au regăsit Radu Ciucă, Oase, Furnicuțele Scamă și Blană, dar și Denise Rifai. Doar că în această toamnă prezentatoarea a fost înlocuită cu nimeni altul decât Cătălin Măruță.

Recent, Libertatea a stat de vorbă cu Radu Ciucă, pentru a aflat cum s-a acomodat el în noul format care a ajuns la cel de-al doilea sezon, dar și cum a fost trecerea de la PRO TV la Antena 1.

„Al doilea sezon clar e mult mai bine, nu? Că a revenit fratele meu, ca să zic așa. Recunosc, eram foarte bine și în primul sezon, adică se crease echipa foarte mișto, cel puțin între noi, băieții: Oase, Furnicuțele... Chiar și cu Denise Rifai! Dar cu siguranță faptul că a venit Cătălin Măruță, pentru mine, cel puțin, e cu atât mai bine. Eu mă bucur! Cred că mă bucur mai tare decât el.

Recunosc că mi-a fost foarte greu în perioada când am început filmările. Evident, înainte să încep aici, am vorbit cu el. Dacă el n-ar fi fost ok cu asta și dacă ar fi considerat că noi nu reușim să ducem lucrurile la bun sfârșit la podcast, probabil că m-aș fi gândit de două ori înainte să accept proiectul pe care mi l-a propus Emilia Vlad. Dar în momentul în care i-am spus, el s-a bucurat foarte tare și chiar m-a împins de la spate: «Du-te că îți trebuie, că e mișto, că e foarte bine pentru tine»! Adică a fost susținătorul meu număr 1.

Și mi-a fost foarte greu în perioada aia, când am început filmările aici. Cătălin Măruță fiind cumva liber, având mult mai mult timp liber, filmările se suprapuneau de cele mai multe ori... Era foarte greu, era alergătura între studio-uri... Am noroc că sunt studio-urile relativ aproape. Noi suntem în Pipera la Antena 1, studioul nostru de podcast e la Promenada. Au fost destul de multe zile în care n-am fost acolo la filmări, dar era foarte greu cumva cu editarea, pentru că eu fac editare la podcast-uri. Aveam zile întregi în care mă trezeam la ora 06.00 și ajungeam acasă pe la ora 12.00 noaptea. Dar nu mă plâng! A fost o perioadă... Era greu! Acum, cumva, o să avem același program. Deci mă mai relaxez și eu din punctul ăsta de vedere. E mult mai bine”, a spus Radu Ciucă în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă pe lângă emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1 și podcastul „Acasă la Măruță” mai are timp și pentru alte proiecte, vedeta TV a dezvăluit că momentan doar la aceste „produse” lucrează.