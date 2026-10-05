Trecutul secret al Stegarului Dac, arestat pentru ultraj: legătura lui Cezar Avrămuță cu cel puțin 16 firme și un offshore din Delaware și milioanele din conturi

Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul Dac” pentru acțiunile sale excentrice și protestele spectaculoase, inclusiv escaladarea clădirilor și arborilor, a fost arestat preventiv pe 3 octombrie 2026, într-un dosar de ultraj.

Decizia Judecătoriei Sectorului 4, care a admis cererea procurorilor, prevede o măsură de arestare pentru 30 de zile, până la 1 noiembrie 2026, conform datelor furnizate de Poliția Capitalei. Incidentul ce a stat la baza acuzațiilor s-a petrecut în seara de 2 octombrie, când Avrămuță ar fi lovit un jandarm în timpul unui protest din fața Arestului Central al Capitalei, potrivit NewsCenter.

Implicații judiciare și activitatea economică

Avrămuță, figura emblematică a protestelor nonconformiste, are și o istorie complexă în mediul de afaceri. Potrivit unei investigații NewsCenter, acesta este legat de o rețea de cel puțin 16 firme, fie ca asociat, administrator, fie ca reprezentant al unor entități juridice. Printre acestea se numără Biometric Systems și Euro Logistique Express, două companii neradiate, dar inactive fiscal, cu cifre de afaceri nesemnificative sau inexistente în ultimii ani.

Un exemplu notabil este Stegarul Dac Logistic SRL, firmă înființată în martie 2024, unde Avrămuță a fost administrator până în mai 2025. În perioada sa de activitate, compania a raportat tranzacții financiare de aproape 2,8 milioane de lei, însă rezultatele economice au fost negative: pierderi de 4.934 de lei și capitaluri proprii de minus 3.797 de lei. Firma, deținută integral de Niculina Petrescu și activând în domeniul intermedierii transportului de marfă, nu îl mai include pe Avrămuță în structura sa administrativă, conform datelor ListaFirme.ro.

Legătura cu un offshore din Delaware

Un aspect controversat al activității lui Avrămuță este conexiunea sa cu o firmă offshore înregistrată în Delaware, SUA. Documentele consultate relevă că acesta a reprezentat compania CCE Engineering Corporation într-o tranzacție din 2008, prin care a preluat o participație de 96,67% din capitalul Ada Tex Co SRL.

În ciuda implicării sale evidente, Avrămuță a declarat ferm că nu are nicio cunoștință despre această firmă: „Nu am auzit niciodată de această firmă (n.r. cea cu offshore-ul), nu știu nimic despre ea, nu știu să o reprezint, oricum nu am auzit despre această firmă din Statele Unite”, a spus acesta.

Litigii și acuzații de contabilitate fictivă

Istoricul său juridic include și o dispută legată de insolvența companiei Reflections Intimates SRL, unde Avrămuță a fost implicat ca reprezentant al administratorului CCE Engineering Corporation.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a solicitat în 2018 ca datoriile societății să fie acoperite de către aceasta, acuzând activități de contabilitate fictivă și dispariția documentelor financiare. Totuși, instanțele au respins cererea, considerând că acuzațiile nu au fost dovedite. Tribunalul București și Curtea de Apel București au emis decizii favorabile lui Avrămuță, subliniind lipsa probelor concrete.

Repetate incidente cu legea

Arestarea din octombrie 2026 nu este prima confruntare a lui Avrămuță cu autoritățile. În mai 2025, acesta a încălcat arestul la domiciliu, tăindu-și brățara de supraveghere și participând la un protest în Piața Universității, unde s-a urcat pe o schelă.