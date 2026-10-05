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Drone rusești cu reacție au fost doborâte pentru prima dată cu ajutorul unor turele robotizate ce folosesc inteligența artificială, relatează Ukrainska Pravda, care citează Forțele Aeriene ale Ucrainei.
„Turelele robotizate sunt instalate acum inclusiv pe poduri. Au fost deja doborâte drone cu motoare cu reacţie, chiar şi Geran-5, cu ajutorul acelor turele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forţelor Aeriene, Iurii Ihnat.
„Şi eu am fost un mare sceptic, mă întrebam cum este posibil. Dar utilizarea tehnologiilor inovatoare şi a inteligenţei artificiale a eliminat eroarea umană şi a îmbunătăţit calculele tehnice. Pentru doborâre se foloseşte tocmai viziunea artificială. Inteligenţa artificială permite chiar şi operarea împotriva dronelor cu reacţie”, a explicat militarul ucrainean.
Totuşi, utilizarea acestor turele este limitată din cauza razei mici de acţiune a mitralierei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat lui montarea a 12 turele în Kiev pentru a contracara dronele cu reacţie. Alte opt vor fi instalate în regiunea Kiev.