Octav, un asistent medical de la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” din Bicaz și-a pierdut viața în timp ce se afla la serviciu. Acesta lucra în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe.

Vestea a fost anunțată de reprezentanții spitalului

Această veste tristă a fost anunțată de reprezentanții spitalului, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și celor apropiați.

„Cu profundă tristețe, colectivul Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz își ia rămas-bun de la colegul nostru, Octav, asistent medical în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe. Octav a plecat dintre noi mult prea devreme, în timp ce se afla la datorie, lăsând în urmă o durere greu de exprimat în cuvinte… ”, au transmis reprezentanții Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz.

„Implicarea, dedicarea și empatia de care a dat întotdeauna dovadă, atât față de pacienți cât și față de cei din jur, fac ca pierderea lui să fie cu atât mai grea. Rămân însă amintirile, respectul și recunoștința pentru omul profesionist care a fost.

În aceste momente dureroase, suntem alături de familia sa și de cei dragi și le transmitem sincere condoleanțe și multă putere pentru a trece prin această grea încercare. Drum lin către ceruri, Octav! Vei rămâne în amintirea noastră”, a fost mesajul transmis pe pagina de Facebook a Spitalului Bicaz.

Ce a transmis Poliția Neamț

„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz, au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat de 37 de ani, cu privire la faptul că, un bărbat de 35 de ani, angajat al Spitalului orășenesc Bicaz, ar fi fost găsit decedat, într-o cameră a centrului de primire urgențe.