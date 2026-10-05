Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 5 octombrie 2026, decretul de promulgare a Legii 218/2026, actul normativ care aduce modificări substanțiale modului în care autoritățile gestionează atacurile de urs brun. Noua legislație permite o reacție imediată din partea administrațiilor locale și stabilește o dublare a numărului de exemplare care pot fi eliminate în anii 2026 și 2027.

Potrivit informării transmise de Administrația Prezidențială, cadrul legal modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021. Obiectivul principal al noilor reglementări este prevenirea atacurilor asupra populației și protejarea bunurilor din localitățile unde prezența sălbăticiunilor a devenit o amenințare zilnică.

Cota de recoltare crește la aproape 1.000 de exemplare

Principala noutate a Legii 218/2026 constă în majorarea semnificativă a numărului de urși care pot fi împușcați. Dacă anterior numărul total se ridica la aproximativ 500 de exemplare, pentru anii 2026 și 2027 a fost aprobată o cotă de prevenție de aproape 900 de exemplare, la care se adaugă o cotă de intervenție de 110 exemplare.

Această decizie vine în contextul în care tot mai mulți urși coboară în zonele locuite în căutare de hrană. Specialiștii care au fundamentat modificările aduse OUG 81/2021 au arătat că măsurile au la bază studii tehnice recente, analize pe bază de probe genetice privind efectivul minim de urși din România și proiecte specifice de zonare a managementului acestei specii.

Procedura simplificată la nivel local: decizii pe loc, fără aprobări de la minister

Noul cadru normativ elimină blocajele administrative intens reclamate de edilii din zonele afectate. Legea eficientizează funcționarea echipei locale de intervenție imediată, condusă de primar sau viceprimar, din care mai fac parte jandarmi, personal tehnic cinegetic și un medic veterinar.

În funcție de nivelul de risc evaluat la fața locului, echipajul poate decide pe loc măsura adecvată, fără a mai fi necesar avizul de la minister. Acțiunile permise variază în funcție de starea de agresivitate a animalului:

Alungarea exemplarelor care caută hrană în zonele periferice; Tranchilizarea și relocarea în habitate adecvate; Eutanasierea sau împușcarea directă, în cazul în care animalul reprezintă un pericol iminent pentru viața cetățenilor.

Totodată, au fost flexibilizate regulile privind încheierea contractelor de permanență dintre primării, medici veterinari și asociațiile de vânătoare. Lipsa acestor parteneriate lăsa în trecut autoritățile locale fără acoperire legală și bloca intervențiile urgente.

Traseul legii: de la Curtea Constituțională înapoi în Parlament

Drumul actului normativ până la promulgare a inclus mai multe etape instituționale. Aprobata de Camera Deputaților la începutul lunii mai, legea a fost atacată inițial de Nicușor Dan la Curtea Constituțională. În iunie 2026, CCR a respins sesizarea de neconstituționalitate, confirmând că noile reglementări referitoare la regimul de intervenție respectă Legea Fundamentală.