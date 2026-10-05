Raluca Bădulescu, mesaj dur pentru influenceri după protestul pentru drepturile animalelor: „Vrem doar bani să facem reclame la creme?”

Raluca Bădulescu a participat la protestul pentru drepturile animalelor organizat duminică, 4 octombrie, în București, de Ziua Internațională a Animalelor. Vedeta i-a felicitat pe cei care au ieșit în stradă, dar a lansat și critici la adresa influencerilor și persoanelor publice despre care spune că nu s-au implicat în această cauză.

Raluca Bădulescu s-a numărat printre persoanele publice care au participat la manifestația organizată duminică, 4 octombrie, în București, de Ziua Internațională a Animalelor.

Protestul a reunit reprezentanți ai peste 70 de organizații neguvernamentale, dar și iubitori de animale veniți din mai multe orașe ale țării. Participanții s-au întâlnit în fața Teatrului Național București, de unde au pornit în marș spre Piața Victoriei.

Manifestanții au cerut măsuri pentru reducerea abandonului animalelor, un program național de sterilizare și schimbarea modului în care sunt gestionate animalele fără stăpân. Organizatorii au atras atenția și asupra situației animalelor de fermă și a celor sălbatice.

De la protest, Raluca Bădulescu a transmis un mesaj video în care a vorbit despre importanța implicării în astfel de cauze.

„Pe nimeni nu am văzut să se implice în aceste cauze”

Vedeta i-a felicitat pe cei care au participat la manifestație și pe reprezentanții asociațiilor care se ocupă de protecția animalelor. În același timp, Raluca Bădulescu a criticat lipsa de implicare pe care spune că a observat-o în rândul unor persoane publice.

„Vă pup, vă iubesc și vă ador de la protestul animalelor. Este foarte multă lume. Vreau să vă spun că mă înclin în fața celor care au fost astăzi aici, în fața tuturor celor care sprijină cauza, în fața tuturor asociațiilor care se luptă din greu cu tot ce se întâmplă în țara asta.

Vreau să fac și niște observații legate de toți influencerii și de majoritatea persoanelor publice, cu foarte puține excepții. Pe nimeni nu am văzut să se implice în aceste cauze care chiar contează. Când a fost merdeneaua versus untul, toată lumea era pe trend, toată lumea s-a sensibilizat. Dacă nu e trend sau nu e val, ce facem?!

Putem să avem o voce prin care sprijinim cauza animalelor abandonate sau vrem doar bani să facem reclame la creme, fără să ne pese de nimic altceva pe lumea asta?!

Cu toată dragostea vă spun că voi lupta toată viața pentru animalele fără stăpân”, a transmis Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu a făcut o comparație între reacțiile generate de subiectele care devin virale în mediul online și implicarea în cauze precum protecția animalelor. În opinia vedetei, unele persoane publice aleg să vorbească despre anumite teme atunci când acestea ajung în atenția unui număr mare de oameni, în timp ce alte probleme, care nu beneficiază de aceeași expunere, nu primesc același sprijin.

Referirea la controversa „merdeneaua versus untul”

În discursul său, Raluca Bădulescu a făcut referire la controversa din mediul online legată de merdenele și produsele de patiserie realizate cu unt, subiect care a generat numeroase reacții pe rețelele sociale.