De Petre Dobrescu,

Serialul va fi produs de HBO și realizat de regizorul Bong Joon-ho și de cineastul Adam McKay, scrie Agerpres, care citează EFE. În negocieri pentru rolul principal este Mark Ruffalo (Hulk din “Avengers”).

Anunțul a fost făcut la doar o zi după ce filmul “Parasite” a făcut istorie la Gala Premiilor Oscar 2020, unde a fost recompensat cu 4 trofee: pentru cel mai bun film, cel mai bun film străin, cel mai bun regizor (Bong Joon-ho) și cel mai bun scenariu original. Este primul lungmetraj într-o altă limbă decât engleza care câștigă la cea mai importantă categorie.

Bong Joon-ho a luat patru premii Oscar pentru ”Parasite”

“Parasite”, care a triumfat și la Festivalul de la Cannes, dar și la Globurile de Aur, prezintă, cu accente de umor negru, povestea unei familii sărace, care reușește să se strecoare în viața unui clan de bogătași.

Diferența de clasă și efectele nocive ale capitalismului se insinuează în povestirea filmului “Parasite” care, în mod surprinzător, a avut și un mare succes de casă în întreaga lume, cu încasări de 165 milioane de dolari, o cifră extraordinară pentru un film vorbit în coreeană.

La rândul său, Mark Ruffalo a căpătat faimă mondială în ultimi ani datorită rolului supereroului Hulk din universul Marvel.

Mark Ruffalo e preferat pentru rolul principal din serialul HBO

Ruffalo are în palmares trei nominalizări la Oscar, pentru rolurile din “The Kids Are All Right” (2010), “Foxcatcher” (2014) și “Spotlight” (2015).

Fotografii: EPA, Hepta

