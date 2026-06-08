Actorul în vârstă de 53 de ani, care în prezent își promovează noul film, „Masters of the Universe”, a declarat pentru ediția britanică a revistei GQ că discuțiile care îl legau de acest rol „nu au fost niciodată serioase”, potrivit The Guardian.

„Am simțit întotdeauna că nu este un lucru realist”, a spus el. „James Bond a fost scris așa cum a fost scris, cu un motiv. Totuși, m-am simțit măgulit de asta. În plus, cred că, în termeni realiști, pur și simplu, unele piețe nu acceptă așa ceva. Bond are un succes uriaș în întreaga lume, iar publicul [de pretutindeni] nu va accepta ca un bărbat de culoare, un bărbat de origine africană, să îl joace pe Bond. Nu este ceea ce prinde în cultura lor. Punct.”

Elba a mai adăugat că, în opinia sa, personajul nu ar trebui să evolueze prea radical față de creația originală a lui Ian Fleming.

„Bond este atât de nerealist, așa că un strop de realitate este binevenit, dar hai să nu încercăm să îl transformăm în ceva woke”, a spus el. „Cred că trebuie să rămâi pur față de ceea ce reprezintă: evadare din realitate. Nu încerca să satisfaci gusturile întregii lumi. Fii doar Bond.”

Luna trecută, veterana directoare de casting Nina Gold s-a alăturat echipei pentru rebootul francizei realizat de Amazon MGM, venind alături de regizorul Denis Villeneuve și de scenaristul Steven Knight.

O sursă a declarat pentru Variety că actorul Tom Francis, în vârstă de 26 de ani, a dat deja o audiție, în timp ce Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi și Callum Turner se află, se pare, cu toții pe listă.

Elba le-a transmis producătorilor succes și a spus că este curios să vadă direcția în care va merge seria. În ultimii ani, actorul a vorbit în mod repetat despre presiunea creată în jurul numelui său și despre reacțiile generate de ideea ca un actor de culoare să-l joace pe James Bond.

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