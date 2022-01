Ilie Năstase și Ioana Simion au revenit la sentimente mai bune, după ce au fost din nou la un pas de divorț. Fostul mare jucător de tenis i-a făcut un cadou neașteptat soției sale, mai exact o vacanță în Dubai, orașul milionarilor. Mai mult, Ioana Simion nu va fi însoțită de soțul ei, ci de prietene.

În cadrul unui interviu pentru emisiunea „Teo Show”, Ilie Năstase a mărturisit ce pensie de militar are. Suma nu este deloc una mare. Fostul tenismen a primit gradul de general în Armata Română pentru rezultatele deosebite din sport. El a fost general-maior în rezervă, însă averea a strâns-o cu ajutorul afacerilor personale.

„I-am făcut cadou o vacanță în Dubai, fără mine, cu prietenele. Sper când se întoarce să se întoarcă singură, nu cu un șeic mai bogat. (…) Pensia mea de militar e 1440 de lei. Eu mă simt bine sănătos, ce naiba, restul am. Să nu mă mai supere cum m-a supărat anul trecut (n.r. – dorință legată de Ioana pentru noul an)”, a povestit Ilie Năstase, relatează Spynews.ro.

Cum se simte Ilie Năstase după COVID: „Mi-a fost teamă”

Deși se vaccinase, Ilie Năstase a contractat virusul, însă, din fericire, a avut o formă ușoară. În tot acest timp, soția sa i-a fost alături și a avut grijă de el. Fostul mare jucător de tenis s-a temut pentru el, mai ales că are o vârstă destul de înaintată. Acum, el se simte foarte bine și dorința lui cea mai mare este să fie sănătos.

„Mă simt bine, după ce am avut boala pe care am avut-o. Mi-a fost teamă pentru că nu am știut cum reacționează un corp de 75 de ani. La început nu știam ce se întâmplă, am pierdut controlul corpului, am căzut pe jos.”, a declarat fostul sportiv.

