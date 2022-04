Ilinca Vandici a fost părăsită de un iubit: „Am suferit foarte mult, am plâns”. E vorba despre fiul unui om de afaceri

Mereu cu zâmbetul pe buze, mereu optimistă, Ilinca Vandici e una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz. Întrebată de Denise Rifai în emisiunea ei dacă i s-a întâmplat să fie refuzată de-a lungul anilor și dacă poate accepta un refuz, Ilinca Vandici a dezvăluit că este capabilă să facă acest lucru.

„Da, cu siguranță (n.r știe să primească un refuz), dar nu mă păcăli, nu spune minciuni pentru că asta înseamnă că îmi pui la îndoială inteligența. De ce ai face asta când știi că sunt o tipă inteligentă.

Sunt momente, sunt lucruri, sunt oameni de la care îți vine greu să primești un „nu”, indiferent sub ce formă ar veni acesta, indiferent în ce situație din viață, dar este extrem de important să învățăm că acel nu vine cu un anumit scop, ca tu să înțelegi ceva de acolo, ca tu să înveți ceva de acolo, poate să suferi, poate să te bucuri mai târziu.”, a dezvăluit Ilinca Vandici, conform kanald.ro.

Totodată, prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil” a recunoscut că nu poate ierta minciuna, trădarea și că nu acceptă ipocrizia și falsitatea. Așa a venit vorba și despre iubitul care a părăsit-o.

„Nu cred că am avut parte de foarte multe refuzuri. Am fost părăsită de un iubit la un moment dat. A fost un „nu”. Nu m-am simțit bine atunci, am suferit foarte mult, am plâns mult, dar, ulterior, am ajuns să îl apreciez. De ce? Pentru că a fost sincer cu mine. Mi-a spus: „Eu nu mai pot continua relația asta că asta ar însemna să te înșel, nu meriți asta, e urât, mai bine ne despărțim.”

Asta s-a întâmplat. După ani de zile l-am apreciat mult. Lucrurile pe care nu le accept la oamenii din viața mea sunt minciuna, trădarea, ipocrizia, falsitatea. Nu îmi plac, nu fac parte din cine sunt eu ca om. Asta nu pot accepta. Refuzul îl accept.”, a mai spus Ilinca Vandici la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Bărbatul care a părăsit-o pe Ilinca Vandici e Alin Cocoș, băiatul lui Dorin Cocoș. Ei au avut o relație în urmă cu ani de zile. Acum ceva vreme, prezentatoarea a vorbit despre relația cu acesta tot la Kanal D.

„Am părăsit un bărbat celebru, chiar doi bărbați celebri. Care erau celebri sau i-am făcut eu, nici nu mai știu. De fapt, șoc și groază, de unul dintre ei nu eu m-am despărțit, ci el s-a despărțit de mine. Este vorba despre Alin Cocoș. Și știi ce mi-a spus? «Eu țin foarte mult la tine, tu ești o persoană specială, însă în momentul de față vreau să experimentez mai mult. Și nu vreau să te înșel sau să-mi bat joc de tine. Și atunci, mai bine prefer să ne despărțim și să rămânem prieteni în continuare».

Lucru care s-a întâmplat și pentru care, pe moment, i-am zis ce mi-a venit la gură, însă peste ani am apreciat foarte mult asta pentru că mi s-a părut foarte matur din partea lui, chiar dacă eram doi copii la vremea respectivă”, a declarat Ilinca Vandici în emisiunea „Teo Show”.

