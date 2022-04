În urmă cu mai mulți ani, Ilinca Vandici spunea că tatăl ei era o persoană conservatoare și nu ar fi fost niciodată de acord să o vadă goală prin reviste, dar și că ei i-ar fi fost rușine să o vadă așa. Cu toate acestea, prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” a realizat câteva pictoriale provocatoare.

Primul pictorial a fost la începutul carierei sale de fotomodel, la Oradea, când a pozat aproape goală cu o coroniță pe cap. Mai târziu, în anul 2006 a apărut complet goală într-un pictorial realizat pentru revista Tango, iar în anul 2013 a apărut pe coperta revistei FHM, în fotografie ea se acoperea doar cu mâinile. Ulterior, Ilinca Vandici a refuzat să filmeze scene nud sau să mai pozeze în ipostaze provocatoare, pentru că spunea că este pudică.

Invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, vedeta a fost întrebată când nu au mai avantajat-o aparițiile nud. De asemenea, Ilinca Vandici și-a adus aminte și de momentul în care cineva i-a arătat revista tatălui ei.

„Aparițiile nud nu m-au mai avantajat în momentul în care oamenii își făceau o altă părere despre mine văzându-mă pe copertele acelor reviste.

Primul pictorial a fost într-adevăr într-o rochie care era cu pene și penele erau așezate strategic în zonele importante. Al doilea a fost în Revista Tango, Mihaela Rădulescu făcuse pictorialul înaintea mea, eram un copil. Când au venit să îmi propună am zis: «Mamă, a făcut Răduleasca! Fac și eu! De ce să nu fiu și eu acolo?». După ce a apărut revista, cineva s-a dus și i-a aruncat-o lui tata pe masă: «Ia uite ce face fiica ta la București». Aia a fost cea mai mare rușine a vieții mele. Cel de-al treilea pictorial a fost realizat cu lenjerie intimă, care ulterior a fost scoasă în Photoshop. Mi-au plăcut pozele foarte mult. Am fost super încântată. A fost o provocare.

În momentul în care am simțit că oamenii se uită diferit la mine, pentru că eu îmi doream să am doar cuvinte de laudă, și lumea a început să… Rușinea pe care eu am simțit-o după episodul cu tata și după FHM m-au determinat să pun stop acestor apariții. Astăzi îmi permit să fiu sexy, pentru că așa vreau eu”, a povestit Ilinca la Kanal D.

