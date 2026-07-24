Semnatarii au transmis o scrisoare publică intitulată „Proud to Pay” („Mândri să plătim”), în care susțin că impozitarea suplimentară a marilor averi ar putea reduce inegalitățile sociale, finanța serviciile publice și sprijini micile afaceri.

„Vrem să ne impozitați. Ne permitem”

Mesajul transmis de cei 120 de milionari din Marea Britanie este unul fără echivoc.

„Vrem să ne impozitați. Ne permitem. Nu vorbim despre impozite mai mari pentru cei care se trezesc și merg la muncă în fiecare zi pentru venitul lor, ci pentru cei mai bogați, al căror venit provine din averea pe care o dețin.”

Inițiativa este susținută de organizația Patriotic Millionaires UK, care promovează introducerea unor taxe mai mari pentru persoanele cu averi considerabile.

Printre semnatari se numără și fostul președinte al lanțului Greggs, Ian Gregg, precum și scriitoarea Val McDermid.

Guvernul salută inițiativa

Apelul milionarilor a primit o reacție pozitivă din partea secretarului-șef al Trezoreriei, Emma Reynolds, care a declarat că apreciază disponibilitatea celor foarte bogați de a contribui mai mult la bugetul public.

„Salut faptul că oamenii cu mijloace bune spun că vor să plătească mai mult. Pot plăti mai mult.”, a spus aceasta.

Totuși, oficialul a evitat să spună dacă guvernul va introduce un nou impozit pe avere sau alte măsuri fiscale similare.

„Ei bine, uite, este a patra zi a acestui nou guvern și, evident, orice modificări majore ale taxelor vor fi anunțate la buget.”

De ce vor milionarii taxe mai mari

În scrisoarea adresată premierului Andy Burnham, cunoscut ca „Regele Nordului”, semnatarii susțin că veniturile obținute din impozitarea marilor averi ar putea fi folosite pentru:

reducerea inegalității sociale;

finanțarea serviciilor publice;

sprijinirea întreprinderilor mici;

susținerea investițiilor publice.

Milionarii insistă că propunerea nu îi vizează pe angajații cu venituri obișnuite, ci exclusiv pe cei care își obțin cea mai mare parte a veniturilor din averile pe care le dețin.

Guvernul promite măsuri pentru reducerea costului vieții

Apelul vine într-un moment în care noul premier a anunțat mai multe măsuri pentru reducerea costului vieții în Regatul Unit.

Printre acestea se numără:

reducerea taxelor comerciale pentru puburi și săli de concerte;

plafonarea tarifelor pentru transportul cu autobuzul la 2 lire sterline;

reducerea TVA-ului la facturile de energie.

În spațiul public au apărut însă întrebări privind sursele de finanțare pentru aceste măsuri.

Emma Reynolds a afirmat că planurile sunt acoperite financiar și că detaliile vor fi prezentate odată cu viitorul buget.

Oficialul a precizat că Executivul intenționează să obțină resurse suplimentare prin revizuirea unor facilități fiscale și prin măsuri mai dure împotriva companiilor care evită plata TVA.

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