Ilinca Vandici, 35 de ani, este una dintre cele mai apreciat vedete din showbizz-ul românesc. Și una dintre cele mai frumoase! Ardeleanca este căsătorită din 2017 cu Andrei Neacșu, implicat în domeniul imobiliar, cei doi au împreună un băiețel, Zian, 4 ani și 8 luni.

Invitată în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, Ilinca a făcut și o incursiune în copilărie și adolescența ei pentru a reliefa trăsături de caracter care o însoțesc pe parcursul vieții. Totodată, a mărturisit că are o deosebit de mare încredere în ea însăși.

”Am făcut totul să nu ”ridic” coada”

”Acum, sunt cea mai frumoasă femeie din Univers. Eu am conștientizat că sunt frumoasă de-abia de un an, doi. Am luptat atât de mult să fiu profi, perfectă, astfel încât lumea să zică: „Vandici e brici!”, nu „Vandici e frumoasă”. Am făcut totul ca să nu fiu nevoită niciodată să „ridic” coada! Nu s-au dat bărbații la mine, nu exagerez, am avut 5-6 bărbați toată viața, în rest doar 2-3 m-au căutat, mi-au scris. Nu au roit bărbații în jurul meu. Am pus mereu o barieră, zidul, nu putea trece nimeni. Nu transmiteam altceva”, a explicat femeia.

”Doar de la mine și de la soț”

Tatăl său a fost primar într-o urbe din Bihor, familia i-a oferit material tot ceea ce se putea mai bun, mai puțin iubire, după propria mărturisire. Dar rămân lecțiile de viață, ”cei 7 ani de acasă” făcuți temeinic. ”Provin dintr-o familie foarte OK din toate punctele de vedere. Fără ca părinții să fie milionari. Dar tata era cu politica, era primar, la graniță cu Ungaria, veneau în continuu banane, ciocolată și tot ceea ce era nevoie. Da, n-am dus lipsă de nimic. Mândria de după momentul primului salariu nu mi-a permis să mă mai duc vreodată acasă și să bat la ușă: „Alo, nu mi-ajung bănuții luna asta, ajută-mă!”. Da, până la primul salariu, m-au ajutat financiar. Tata mi-a zis: „Niciodată, nu accepți nimic de la bărbați, în afară de mine și de cel ce-ți va fi soț!”. Restul, îți trăiești poveștile, dar financiar nimic! Poate-mi era mai ușor… Unele fete cad în capcană, fructul oprit, gustul dulce, îți place, îl iei, fiindcă nu au fost învățate să aibă”, a comentat Ilinca.

Părinții nu-mi spuneau „te iubesc”

Omul care este astăzi se datorează educației primite acasă. ”N-am avut suficientă susținere morală, suficientă iubire. Orice familie și-a dorit să nu aibă grija zilei de mâine. Părinții nu-mi spuneau „te iubesc”. Și asta m-a durut! Tatălui nu-i mai spun, a murit, îi transmit „te iubesc” energetic, mamei îi spun, a început să-mi zică și ea de curând. Eu am ajuns ceea ce sunt azi după toate neajunsurile, afective, acumulate de-a lungul vieții. De aceea am devenit cea mai bună în ceea ce sunt, de aceea sunt curată cu tot ceea ce înseamnă trecutul meu, n-am făcut nimic rușinos, ca să primesc aplauzele pe care nu le-am primit când eram mică”, a mai spus bihoreanca.

MTV și telenovelele i-au deschis ochii către televiziune

Ilinca Vandici și-a adus aminte amuzantă de trecut: ”Nu eram fun în adolescență, mergeam cu o prietenă pe la cafenele să mai urmărim câte un băiat pe care pusesem ochii. Maxima distracție la București era să jucăm rummy și să ne certăm! Că eram competitive toate”. Tatăl său îi reproșa faptul că e ahtiată să se uite la TV, dar viața a răsplătit-o peste ani: ”Pe la 14 ani ne băgaseră cablu, rupeam MTV și eram fiartă pe telenovele, pe Acasă TV, „Înger sălbatic”, Thalia, tot. Îmi doream să fiu actriță. Și eram atrasă de televiziune, adoram lumina reflectoarelor și că poți avea o viață altfel decât o ai. Iar tata îmi zicea: „Mai lasă televizorul ăla, că n-o să-ți dea televizorul de mâncare!”. Uite cum am întors-o! Mă pregăteam pentru BAC cu creionul în spatele dinților, ca să pot da și lua proba la televiziune!”.

Foto: contul de Instagram al Ilincăi Vandici

