Ilinca Vandici crede că are familia perfectă. Vedeta, 35 de ani, este căsătorită din 2017 cu Andrei Neacșu, având împreună un copil, Zian, care va împlini 5 ani în luna iulie. Vedeta TV își descrie familia ca fiind una împlinită, bihoreanca susținând că și-a întâlnit marea iubire. Andrei este implicat activ pe piața imobiliară, unde câștigă foarte mulți bani. Ilinca Vandici este convinsă că nimic nu i-ar putea destrăma familia.

„Mai presus de orice femeie”

În podcast-ul lui Damian Drăghici, ardeleanca a făcut o confesiune ce-a uimit-o și pe însăși. Chestionată de artist pe o temă sensibilă, ce i-ar permite soțului, Ilinca Vandici a mărturisit: „I-aș ierta absolut orice! Nu-mi vine să cred că zic asta. Pentru mine, bărbatul trebuie să fie stâlpul. Consider că iubirea noastră, familia noastră, e mai presus decât orice fufă care stă 10-15 minute. El mi-a dat cele mai frumoase momente, rațiunea noastră ca și cuplu, adică copilul. Andrei, nu te uita la podcast-ul ăsta, o să crezi că ți-am dat undă liberă! Oricum, fetelor, nu e disponibil, tot la mine se întoarce. Pentru toți banii din lume, nu aș renunța la familia mea”.

Îi e teamă doar de moarte

Vedeta din showbiz a făcut dezvăluiri și în ceea ce-o privește. „Singurul lucru de care mi-e frică în viața asta: teama de moarte! E singura, mă privește pe mine, pe copilul meu, pe soțul meu. Este microuniversul meu, e tot ceea ce am nevoie de a fi, de a fi fericită. Dacă se întâmplă ceva cu cineva din cei trei… De asta mi-e cel mai frică, să nu se întâmple ceva rău! Și asta după ce s-a născut Zian. Eu am nevoie de copil, el are nevoie de mine”, a subliniat juratul de la „Bravo, ai stil!”.

Cum arată fericirea

