Vedeta a plecat împreună cu soțul ei, Andrei Neacșu, dar și cu băiețelul lor în Mexic. Ei și-au dorit să își petreacă Sărbătorile de iarnă într-un loc unde este cald și unde să se bucure de plajă. Din păcate, vremea nu a ținut deloc cu ei, astfel că în primele trei zile de vacanță a plouat încontinuu. Zian a fost cel mai dezamăgit de vremea instabilă, iar Ilinca Vandici a povestit cum fiul ei se ruga în fiecare zi să iasă soarele.

„Primele poze după 3 zile de stat în cameră… Încă plouă… Realitatea e că am stat în costum de baie doar 5 minute, după care am pus repede prosoapele pe noi cât să ne bucurăm puțin, măcar de peisaj (care e superb) și de aerosoli, că de vreme bună nu avem șanse… încă! Nu am știut că în Mexic, în această perioadă, sunt mai multe șanse de ploaie decât de vreme bună! Peste tot pe unde am căutat și întrebat recenziile erau foarte bune…”, a povestit Ilinca Vandici fanilor ei de pe Instagram.

„Îl roagă în fiecare zi pe Dumnezeu să ne dea soare ca să poată sta la plajă”

Zian își dorea să meargă la plajă, însă vremea nu era favorabilă. Ploaia din Mexic a dat peste cap toate planurile vedetei, dar cel mai supărat a fost băiețelul ei.

„Noi ca noi, că suntem adulți, trecem peste dezamăgiri mai ușor, dar copilul… Îl roagă în fiecare zi pe Dumnezeu să ne dea soare ca să poată sta la plajă… Și adevărul e că e tare dificil să-i consumi energia când nu ai ce face efectiv…

Deci, până acum, din păcate, nu am vești bune, dar sper totuși ca după atâta drum și atâta nevoie de această vacanță, într-un final va ieși soarele!”, a descris vedeta Kanal D pe Instagram, în dreptul unor imagini cu ea în costum de baie, potrivit Fanatik.

„Copilul mai avea putin și spărgea un geam ceva”

Fiind o destinație aleasă special pentru plajă, Ilinca Vandici nu prea a avut alte activități. În ziua de Crăciun, prezentatoarea a stat în camera de hotel alături de soțul ei și fiul lor.

„Am stat efectiv toată ziua în cameră. Am dormit și am mâncat. Nu vă mai zic. Copilul mai avea putin și spărgea un geam ceva.

Fiind și ziua de Crăciun, evident că totul era închis. Nu aveam unde să ieșim să vizităm. Azi o să ieșim din hotel și o să încercăm să ne dăm cu ATV-urile și așteptăm ziua de mâine când se anunță soare. N-am crezut că o să avem așa sărbători urâte. Nu am văzut raze de soare de când am venit. Aia e”, a mai povestit prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!”.

Vedeta a fost criticată pe internet că se plânge de vacanța pe care a ales, iar ea a venit cu un răspuns pentru cei care au tras concluzii greșite. Ilinca a precizat că este greu să își vadă copilul dezamăgit de vacanța pe care a așteptat-o atât de mult timp.

„Și dacă tot m-au certat unele doamne că mă plâng, că vai, că… Nu, nu mă plâng! Am împărtășit o experiență cu voi. Cine are copil poate înțelege dezamăgirea din ochii unui copil. Mămicile înțeleg și mai bine sentimentele pe care le am atunci când îmi văd copilul dezamăgit, dar nu e o tragedie. E doar experiență pe care o trăim. Astăzi a ieșit și soarele puțin. Măcar o oră ne bucurăm de soare”, a spus Ilinca Vandici.

