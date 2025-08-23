Ilona Brezoianu este însărcinată în șase luni urmând să aducă pe lume primul ei copil în luna noiembrie. Chiar dacă recent a declarat că nu are emoții, iată că momentul important se apropie, iar starea vedeți se schimbă.

„Așa mă uit io la viitor și mă gândesc ce m-oi face io cu o ființă nouă în viața mea și cum o să mă descurc. Până una alta, viața nu se oprește, doar se schimbă playlistu’ și abia aștept sezonul 2 cu episoade din viața de mamă. Sper să rămân cu mințile întregi.

Vă țin la curent”, a scris Ilona Brezoianu, pe conturile de socializare. În dreptul mesajului transmis, Mihai bendeac a reacționat imediat. „Asta ne mai lipsea în turnee… Mihnea Irimia vorbind istoria filosofiei cu un prunc”, a fost mesajul actorului, care îi este și bun prieten actriței.

În urmă cu ceva timp, Ilona a vorbit despre momentul în care și-a cunoscut partenerul. O perioadă, actrița nu i-a dezvăluit acestuia identitatea. „El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context.

Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu, în cadrul podcastului „La Țocii”.

