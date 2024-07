Ieri, 6 iulie, a fost o zi importantă pentru Anamaria Prodan și iubitul ei, pugilistul Ronald Gavril. Împreună, cei doi au botezat un băiețel, care a primit numele Erman Gabriel. Cu zâmbetele pe buze și ținându-se de mână, îndrăgostiții au pășit ieri în biserică, unde preoții au făcut taina botezului.

Îmbrăcată într-o rochie neagră, lungă, cu detalii strălucitoare în partea de sus, Anamaria Prodan a strălucit la eveniment. Nici Ronald Gavril nu s-a lăsat mai prejos, el a îmbrăcat un costum negru, cu cămașă albă. Împreună au devenit părinții spirituali ai lui Erman Gabriel.

„Nașul Ronald Gavril și Nașa Anamaria Prodan vă mulțumesc că ați fost alături de noi la creștinarea finului nostru drag ERMAN GABRIEL ❤️💥🎉💫😘”, a transmis vedeta pe Instagram, unde a și postat mai multe fotografii de la eveniment.

În imagini, Anamaria Prodan e surprinsă ținând bebelușul în brațe, ulterior Ronald Gavril e și băiețelul.

Totodată, nu e primul băiețel pe care cei doi îl botează, în iunie au devenit părinții spirituali ai lui Filip Ioan.

Anamaria Prodan s-a dat de gol și a vorbit despre căsătoria cu Ronald Gavril: „În curând o să fiu și mireasă”

În reality show-ul „Prodanca. Punct și de la capăt”, emisiune difuzată în fiecare sâmbătă la Antena Stars, Anamaria Prodan a anunțat că va deveni din nou mireasă, în curând. Femeia de afaceri nu a dat prea multe detalii, însă a precizat că în acest moment nu și-ar putea comanda o rochie întrucât are probleme cu greutatea oscilantă.

„Acum am slăbit, deci acum am slăbit 7 kilograme, cad toate de pe mine. Asta e, este ok, totul se termină cu bine, nu este nicio problemă, decât aia de mireasă, căci dacă aș vrea să mă mărit acum să-mi fac rochie de mireasă, o să fie nasol, pentru că uite așa mă îngraș și slăbesc, o să distrug și rochia de mireasă. În curând o să fiu și mireasă”, a spus Anamaria Prodan, în timp ce a probat mai multe rochii făcute pe comandă la un atelier din Timișoara.

Impresara și Ronald Gavril au o relație de mai multe luni, boxerul e cel care a făcut-o pe Anamaria să creadă din nou în iubire, după ce a fost dezamăgită de trădarea lui Laurențiu Reghecampf. „Suntem fericiți, suntem împreună și doar asta contează acum. Mă bucur de fiecare clipă și sper ca viața să ne ofere numai lucruri frumoase. Ne completăm unul pe altul”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

