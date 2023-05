Anca Dumitra s-a căsătorit religios pe 29 aprilie. Actrița a avut parte de o nuntă ca-n povești, iar rochia de mireasă a fost special creată pentru ea. Anca Dumitra, celebra actriță din serialul „Las Fierbinți”, difuzat la PRO TV, se iubește de câțiva ani cu Manfred Spendier, un om de afaceri de origine austriacă.

A ales să poarte o rochie tip sirenă, cu o trenă impresionantă, iar decolteul generos nu a lipsit. Anca Dumitra a optat pentru un voal lung până în pământ. Când vine vorba despre machiaj, actrița a optat pentru nuanțe de maro și negru cu care și-a pus ochii în evidență.

De la petrecere nu au lipsit nici colegele sale din „Las Fierbinți”, astfel că Ecaterina Ladin și Luminița Bucur i-au fost alături în ziua cea mare. Evenimentul a fost unul reușit, unde invitații au dansat și s-au distrat alături de miri. La scurt timp după nuntă, cei doi au plecat în luna de miere.

Anca Dumitra și Manfred Spendier sunt acum în Statele Unite ale Americii, acolo unde au parte de zile minunate. Actrița a fost pe Hollywood Walk of Fame, s-a și fotografiat la steaua lui Marilyn Monroe, scrie protv.ro.

Cei doi se bucură de peisaje deosebite, de locații inedite, actrița a și arătat câteva fotografii din luna ei de miere, pe Instagram, imagini care pot fi văzute în galeria foto. În plus, Anca Dumitra și soțul au vizitat și statuia lui James Dean, de la Griffith Observatory.

Cine e Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitra

Manfred Spendier a devenit cunoscut odată cu apariția lui la brațul actriței. Soțul Ancăi Dumitra este un om de afaceri din industria agriculturii și conduce o firmă importantă de la noi din țară, care produce utilaje agricole.

Părinții lui Manfred Spendier dețin o fermă în apropiere de Klagenfurt, unde cultivă cereale și se ocupă cu creșterea animalelor precum vaci și oi. Faptul că a muncit mult la fermă și a condus diverse utilaje folosite în agricultură l-a convins pe soțul actriței să urmeze studiile în domeniu.

„Părinţii mei au o fermă mică, situată într-o zonă de munte, în sudul Austriei, aproape de Klagenfurt. Acolo deţinem 40 de hectare de teren pe care cultivăm grâu şi porumb; de asemenea, creştem vaci de lapte, porcine şi oi.

Îmi place agricultura, încă din adolescenţă m-am implicat în activităţile fermei. Am muncit mult în trecut şi am condus diferite utilaje. Era clar că asta îmi doream şi trebuia să continui să merg pe acest drum, aşa că m-am decis să urmez studiile în domeniu şi am devenit inginer tehnic de utilaje agricole.

Apoi, un prieten m-a remarcat şi m-a recomandat pentru un post de dealer de echipamente agricole şi uite aşa am intrat în acest domeniu”, a declarat Manfred în cadrul unui interviu, potrivit Wowbiz.

