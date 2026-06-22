Influencerița a ales să petreacă o nouă zi alături de copii, rude și prieteni apropiați într-un decor estival, la o piscină din București, unde atmosfera a fost una relaxată și plină de voie bună.

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Una dintre cele mai comentate prezențe a fost chiar Andreea Popescu, care a atras privirile prin apariția sa într-un costum de baie alb, ce i-a pus în valoare bronzul și silueta impecabilă, după ce aceasta a scăpat de kilogramele în plus. Ea a slăbit 14 kilograme, iar acum arată așa cum își dorește.

Rareș Cojoc și Andreea Popescu au participat împreună la aniversarea fiului lor într-un cadru relaxant, cei doi concentrându-se ca cei trei copii să simtă din plin că sunt o familie, în ciuda faptului că au divorțat recent.

Reacția lui Dan Alexa după ce a fost surprins în preajma Andreei Popescu

Andreea Popescu și Dan Alexa au fost surprinși recent în două dintre cele mai cunoscute localuri din Capitală. După acest episod, antrenorul a decis să vorbească, în sfârșit, despre brunetă.

Imaginile apărute în presa mondenă îi arată pe cei doi în timpul unor interacțiuni care au inclus apeluri telefonice repetate, discuții în afara clubului și o întâlnire care a continuat după plecarea din local.

Dacă până acum, protagoniștii au preferat să păstreze discreția și să nu ofere nicio declarație despre imaginile apărute în spațiul public și care au stârnit interesul publicului, fiind comentate, interpretate și împărțind internauții în două tabere, iată că, în sfârșit, antrenorul a avut o primă reacție despre Andreea Popescu.

„Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!”, a spus Dan Alexa pentru Cancan.

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