Imagini cu Angelina Jolie cu părul scurt și blond. Schimbare radicală de look pentru actriță

Angelina Jolie și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look în timpul filmărilor pentru noul său proiect cinematografic, „Anxious People”. Actrița a fost văzută pe platourile de filmare din Londra purtând o tunsoare bob blond deschis, o transformare spectaculoasă față de părul ei brunet și lung, cu care publicul s-a obișnuit de-a lungul anilor.

În ultimele luni, vedeta de la Hollywood a adoptat nuanțe tot mai deschise de păr, însă noul stil reprezintă una dintre cele mai vizibile schimbări de look din ultima perioadă, potrivit people.com.

O apariție elegantă pe platoul de filmare

Pe lângă noua coafură, Angelina Jolie a atras atenția și prin ținuta aleasă pentru rol. Actrița a purtat un top alb lung, petrecut, pantaloni capri lejeri, un ruj roșu discret și o broșă aurie statement, care a completat perfect look-ul personajului.

Imaginile surprinse pe platourile de filmare au devenit rapid virale pe internet, fanii comentând intens transformarea actriței.

Film inspirat dintr-un roman bestseller

Filmul „Anxious People” este inspirat din romanul publicat în 2019 de autorul suedez Fredrik Backman. Proiectul îi are în distribuție și pe actorii Aimee Lou Wood și Jason Segel.

Regia este semnată de Marc Forster, iar scenariul este realizat de Fredrik Backman împreună cu David Magee.

Povestea filmului începe în ajunul Crăciunului, când Zara, o bancheră de investiții, ajunge fără tragere de inimă la o vizionare de locuințe unde se întâlnește cu un grup de străini. Situația ia însă o turnură neașteptată atunci când o hoață de bănci, Grace, ajunge să îi ia ostatici din greșeală. De aici începe un lanț de evenimente haotice, în care ies la iveală secrete, iar nimic nu merge conform planului.

Angelia Jolie, susținută pe platoul de filmare de fiul său

În timpul filmărilor, Angelina Jolie a fost însoțită și de fiul său cel mare, Maddox Jolie-Pitt, în vârstă de 24 de ani, pe care îl are împreună cu fostul soț Brad Pitt.

Maddox a urmat deja pașii părinților săi în industria cinematografică. El a apărut pentru prima dată într-un film în 2013, într-un rol necreditat de zombie în producția World War Z, în care a jucat Brad Pitt. Mai târziu, la doar 15 ani, Maddox a fost producător executiv pentru filmul regizat de mama sa, First They Killed My Father.

