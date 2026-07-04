Schimbarea de reguli la Oscaruri care avantajează filmul Fjord al lui Mungiu

Academia Americană de Film a modificat recent regulile de eligibilitate pentru categoria de lungmetraj internațional. Filmele care câștigă unul dintre cele șase mari premii ale unor festivaluri de prestigiu – inclusiv Palme dOr la Cannes – pot concura direct, fără a depinde de procesul național de selecție. Aceasta este o veste excelentă pentru „Fjord”, care, prin victoria de la Cannes, îndeplinește automat criteriile necesare.

Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră direct în cursa pentru Oscar datorită unei reguli noi a Academiei

„Fjord” include dialoguri în română, norvegiană, suedeză și engleză, iar Neon a confirmat că mai mult de 50% din dialoguri sunt în alte limbi decât engleza, cu subtitrări adecvate, conform regulilor Academiei. Guy Lodge, critic principal la Variety, a descris filmul drept „o dramă superbă despre ordinea sistemică și haosul individual, care surprinde peisajele copleșitoare ale regiunii cu un ochi plin de apreciere liniștită”.

Mungiu ar putea avea parte de o recunoaștere internațională și mai mare, spun criticii

Filmul îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve, interpretând un cuplu conservator româno-norvegian a căror viață este dată peste cap după ce se mută în orașul natal al soției, în Norvegia. Povestea este inspirată din cazul real al familiei Bodnariu, care a pierdut custodia copiilor în urma unei intervenții a autorităților norvegiene pentru protecția copilului.

Mungiu, care a câștigat anterior Palme dOr cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, ar putea avea parte de o recunoaștere internațională și mai mare prin acest film. Neon speră să obțină premii importante în sezonul Oscarurilor, dincolo de categoria de lungmetraj internațional. Sebastian Stan, nominalizat anterior la Oscar pentru rolul său în biografia „The Apprentice”, și Renate Reinsve, cunoscută pentru rolul din „Sentimental Value”, sunt și ei în centrul atenției criticilor.

Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră direct în cursa pentru Oscar datorită unei reguli noi a Academiei
Cristian Mungiu și Sebastian Stan, Foto: Scott A Garfitt / AP / Profimedia

O șansă pentru regizorii din țări cu regimuri restrictive

Noua regulă a Academiei, denumită de Variety „regula Anatomy of a Fall”, oferă și o soluție pentru cineaștii din țări cu regimuri politice represive. De exemplu, filmul iranian „It Was Just an Accident”, câștigător al Palme dOr în 2025, nu a putut fi propus de Iran, dar a fost susținut de Franța ca țară terță. Alte producții din 2026, precum „Yellow Letters” (Germania) și „Shame and Money” (Kosovo), vor beneficia, de asemenea, de această cale directă către Oscaruri, fără a depinde de comitetele naționale.

Prin această schimbare, filmele valoroase precum „Fjord” și altele similare primesc o șansă mai mare de a fi recunoscute la nivel global, indiferent de constrângerile administrative sau politice din țările de origine.

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