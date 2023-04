În urmă cu mulți ani, Andreea Marin și-a construit o locuință de vacanță, la munte. Acolo merge de fiecare dată să se relaxeze, să uite de agitația din București. Așa a procedat și înainte de Paște, când s-a pozat la casa de la munte.

Vedeta a apărut în grădină. Și-a cumpărat mai multe flori pe care le-a plantat în mai multe ghivece. „Înainte de Paște, casa, livada și grădina de la țară înfloresc, an de an plantăm pomi și flori multicolore, e o plăcere, și pentru noi, și pentru pufoșii noștri, care ne acompaniază în timp ce sădim!

La fel se întâmplă și acasă, acolo unde locuim zi de zi, dar grădina cu miresme e o poveste ce merită o postare dedicată, cu care promit să revin”, scria Andreea Marin în dreptul fotografiilor cu casa și grădina ei de la țară.

Astfel, ori de câte ori vrea să se relaxeze, Andreea Marin merge la casa de la munte, probabil așa va proceda și de 1 Mai. „Pe mine nu mă atrage deloc marea de 1 Mai. Nu știu de ce. Mă atrage muntele. Avem o casă la munte și ne place să mergem acolo”, a povestit Andreea Marin într-un interviu recent pentru ego.ro.

Cum și-a cumpărat Andreea Marin teren pentru casa la țară

Într-un interviu mai vechi pentru Antena Stars, Andreea Marin a povestit cum a ajuns să cumpere terenul de la munte, dar și ce a impresionat-o la proprietari. „Am venit în acest sat invitată fiind la masa de Paște a unor prieteni. Am luat masa și am pornit pe drumurile acestea de munte la pas, să dăm burta jos, cum se zice. Pe un copac, scrijelit, așa, un număr de telefon. Mi s-a părut foarte romantic acest lucru. La vremea aceea eram un simplu angajat al televiziunii, deci nici gând să visez pe atunci să îmi construiesc o casă.

O zi după, am sunat, am aflat că proprietarii erau niște oameni în vârstă, care locuiseră cândva în acest sat. M-am întors după un timp la ei, ne-am plăcut și împreună am căutat soluții și am găsit o soluție pe termen lung. Și uite așa a devenit terenul al meu”, a zis Andreea Marin.

Andreea Marin: „Nu exista nimic construit aici, era o pantă, la stradă, gardul era dărăpănat”

Casa pe care vedeta o are la munte este construită din lemn și este cu etaj. Andreea Marin a pus mult suflet pentru acest proiect, iar acum se bucură de liniște de fiecare dată când vrea să fugă de agitația din București. „După niște ani, când totul a fost gata, eram încă singură, încă necăsătorită, am venit în prima seară când totul era gata, m-am așezat pe canapea, pe la 11 și ceva noaptea și mă uitam la fiecare detaliu, la fiecare bârnă din tavan, pentru că am ales până și locurile unde să existe aceste bârne, la fiecare lampă, fiecare pernuță, fiecare draperie, fiecare detaliu”, a mai spus ea.

„Era liniște, verdeață, atmosfera aceea de țară care te duce atât de departe de ceea ce știi tu că există în București. E o altă energie aici. E o energie pozitivă. Te readuce cu picioarele pe pământ, te face să te simți om și din nou întors la rădăcini. Mergând așa de pe o străduță pe alta, am ajuns.

Nu exista nimic construit aici, era o pantă, la stradă, gardul era dărăpănat. Plantele crescuseră în dezordine atât de mult, încât nu reușeai să vezi bine ce e în partea de jos. Nu reușeai să vezi livada de pruni în adevărata ei frumusețe”, a mai povestit Andreea Marin.

