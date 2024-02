În urmă cu câțiva ani, Anamaria Prodan a achiziționat o casă de lux pe marginea lacului Snagov. „Casa asta am luat-o dintr-o joacă, să avem o casă de vacanţă aproape de Bucureşti, pentru că nu plecăm niciodată departe.

În timp, ne-am îndrăgostit de locul ăsta, de curtea mare de 1.000 de metri pătraţi. […] Nu mai încăpeam. Vila are 5 etaje. Noi suntem mulţi, avem familie mare”, spunea ea într-un interviu mai vechi, la TV. La început, Anamaria Prodan a locuit în vilă alături de Laurențiu Reghecampf.

După despărțire, vedeta și-a dorit neapărat să renoveze casa, din care au dispărut toate imaginile, tablourile și picturile cu antrenorul de fotbal. În 2023, Anamaria Prodan a decis să înceapă lucrările și să schimbe totul în locuință.

Aproximativ șase luni au durat renovările, iar acum totul e pus la punct. În reality show-ul ei de la Antena Stars, „Prodanca. Punct și de la capăt”, Anamaria Prodan a făcut un tur al locuinței sale, care are cinci etaje. La intrare, chiar după ușă, atârnat e un tablou cu ea, sora ei și mama lor, Ionela Prodan, care nu mai e în viață.

Imediat cobori câteva trepte și e livingul spațios, cu multe canapele, decorat cu elemente argintii și aurii. Pe pereți sunt mai multe tablouri cu Anamaria Prodan, dar și cu copiii ei, cu Rebecca, Sarah și Laurențiu jr. „Totul este schimbat. Îmbrăcată în lemn totul, mobilă schimbată, tablouri schimbate sau rămase doar cele care trebuie. Televizorul merge tot pe fotbal. Frumos, drăguț, elegant”, a declarat Anamaria Prodan la Antena Stars.

Recomandări Senatul SUA anunță un acord privind imigrația și ajutoare pentru Ucraina și Israel. Câți bani ar urma să obțină Kievul și de ce sunt șanse mici să fie adoptat

Vedeta și-a prezentat apoi și crama de la subsol, acolo unde are multe sticle cu diferite vinuri, șampanie și alte băuturi alese.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Anamaria Prodan nu a apelat la un designer pentru renovarea casei

Într-un interviu de anul trecut, pentru Wownews, Anamaria Prodan a declarat că Rebecca, fata cea mare a impresarei, a fost cea care a făcut planul de reamenajare, pentru că tânăra are studii în domeniu. Anamaria Prodan s-a lăsat pe mâna fetei sale, iar rezultatele au fost unele spectaculoase.

Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a făcut modificări în curte, în living și dormitor. „Ne-am trezit într-o dimineață și toți ne uitam că erau o grămadă de construcții, era ceva urât, ceva rău. Te trezești și vezi că nimic nu e cum trebuie să fie. Sunt ciudate revenirile la viață.

Eu în momentul despărțirii de Laurențiu, când m-am trezit dimineață și am deschis geamurile, ne-am uitat așa că era ceva înghesuit așa. Am coborât și am zic că e cazul de reamenajare. Înainte era cu portocaliu, ceva rău.

Recomandări Secretomania Radio România Iași: Salariile șefilor și decontările pentru deplasări sunt informații personale. „Putem fi amendați dacă vi le dăm”

Cred că Dumnezeu ia mereu ce nu e bun din viețile noastre. Am și noroc cu Rebecca, că a terminat Marangoni (n.r. – școală de Modă, Artă și Design din Milano), mi-a zis «mami, eu îți fac un desen și crede-mă că o să iasă ceva foarte frumos, o să avem cea mai frumoasă curticică de pe lac»”, a spus Anamaria Prodan.

Urmărește-ne pe Google News