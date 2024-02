În vârstă de 76 de ani, Mirabela Dauer e mulțumită că a reușit să își îndeplinească o mare dorință: aceea de a avea casa mult visată. Ani de zile artista a locuit în București, însă în anul 2011, cu ajutorul prietenilor, și-a achiziționat o casă în comuna Roșu din județul Ilfov.

În aprilie 2011, locuința era în construcție, însă în octombrie ea a fost finalizată, iar cântăreața s-a și mutat. 200.000 de euro a costat, însă nu regretă niciun ban investit. Vila are 180 metri pătrați. La parter se găsesc o sufragerie, o bucătărie, o baie și o terasă închisă, în timp ce la etaj se află două dormitoare, un dressing și un birou, scrie Click.

Livingul a fost amenajat în culori de alb și albastru, cu o canapea bej și două măsuțe albe, de cafea. Pe terasa închisă, artista a amplasat o măsuță cu câteva scaune, unde se poate bucura de liniște alături de prietenii care vin în vizită. De aici nu lipsesc nici televizorul și câteva plante care dau viață locului.

Mirabela Dauer: „Ăsta a fost visul meu să am o căsuţă”

„Casa cealaltă mi-a adus numai nefericire. Am încercat la toate băncile să îmi dea bani. Nu mi-au aprobat creditul pentru că eram bătrână şi credeau că mor. Prietenii mei au văzut. Când m-am întors din America, în aprilie, am avut o surpriză. Eu dădusem un avans la o căsuţă tot aici, l-am pierdut.

Era o construcţie aici. Ei au cumpărat terenul şi au construit parterul. Asta a fost visul meu să am o căsuţă. (….) Am foarte mulţi pitici, mereu cumpăr”, a spus cântăreața cu câțiva ani în urmă în emisiunea „Agentul VIP”, de la Antena Stars.

Timpul a trecut, iar Mirabela Dauer a tot investit în locuința ei, dar mai ales în grădină, unde are o mulțime de flori, dar și mulți pitici. Într-un interviu pentru o emisiune de la Pro TV, ea declara, mândră de florile ei: „Acesta este crinul meu portocaliu. Este de la Mihai Constantinescu.

E superb, îl am din 2019 și l-am înmulțit în toată grădina. Am primit acum câteva zile și de la Fuego flori. (…) Să știi că florile mele sunt frumoase și înfloresc așa tot timpul pentru că eu vorbesc cu ele, am grijă de ele”, a mărturisit Mirabela Dauer, conform unica.ro.

Mirabela Dauer nu vorbește deloc cu băiatul ei

Ajunsă la vârsta de 76 de ani, Mirabela Dauer este împlinită pe toate planurile, chiar dacă relația cu unicul ei copil e una complicată. Invitată în emisiunea „News Magazine” de la Antena 3, artista a făcut dezvăluiri despre viața ei, dar și despre băiatul ei, Dan Alexandru.

„Eu sunt un om fericit. În primul rând mă face viața fericită. Eu iubesc viața, iubesc oamenii, iubesc ceea ce fac, cât o vrea Dumnezeu. Sunt un om bucuros că mă trezesc dimineața, bucuros că aud păsărelele, eu mă bucur. De ce să fii trist? Nu irosești viața?“, a susținut în emisiune Mirabela Dauer.

Singură încearcă să facă față tuturor provocărilor vieții și nu îi este ușor. „Mie îmi e greu tot timpul. Sunt un om singur, nu e ușor, dar nu mă plâng. Nu îmi place să mă plâng. Ce e prostia asta, să încarc lumea cu lucruri pe care le am eu? Nu! Lumea trebuie să mă știe că sunt bine, că sunt fericită și că sunt un om normal ca și ei”, a mai adăugat artista, care a trecut acum ani de zile prin momente care au marcat-o.

„Să fie sănătos”, i-a transmis Mirabela Dauer unicului ei copil

Mirabela Dauer a fost căsătorită din 1972 până în 1980 cu Dan Traian Popovici, un regizor de montaj din Televiziunea Română. Cei doi au împreună un copil, un băiat, Dan Alexandru Popovici, care a rămas însă în grija tatălui său, după divorț.

Înainte de divorț, artista a trecut prin clipe cumplite. Soțul a bătut-o cu fierul de călcat și chiar a amenințat-o cu moartea. Viața ei s-a schimbat însă radical atunci când soțul i-a luat copilul. Traian Popovici a susținut la divorț că și-a găsit soția înșelându-l, astfel că băiatul lor, în vârstă de doar 2 ani la acea vreme, a ajuns în grija tatălui.

În emisiunea de la Antena 3, ea a avut și un mesaj scurt pentru băiatul ei, cu care nu mai vorbește deloc. „Să fie sănătos”, a transmis Mirabela Dauer pentru unicul ei copil.

Mihaela Bîrzilă, prezentatoarea emisiunii „News Magazine”, nu a ocolit relația mamă-fiu și a încercat să afle mai multe de la artistă despre băiatul ei. „Nu ai vrea să te caute la un moment dat, să îți spună mulțumesc, iubită mamă, și iartă-mă că am greșit?”, a întrebat-o moderatoarea.

„Nu aș vrea să mă caute. (…) Vorbim despre absurd? Nu. E bine așa cum e. Eu, cel puțin, am un gând frumos îndreptat spre el și-l voi avea toată viața și când n-oi mai fi. Decât să fie o chestie falsă, forțată, obligatorie, nu. E bine așa cum e. Știi ce mulți copii am eu în jurul meu?”, a declarat Mirabela Dauer la Antena 3 CNN.

