Banii din taxele de survol au fost blocați

Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană (PAŻP) a anunțat că a fost informată, la începutul lunii iulie, că Eurocontrol a suspendat plățile pe care trebuia să i le vireze. Este vorba despre taxele pe care companiile aeriene le plătesc pentru zborurile care traversează spațiul aerian al Poloniei.

Instituția precizează că nu este implicată în litigiul dintre statul polonez și Pfizer, însă veniturile sale au fost afectate deoarece compania farmaceutică a început executarea hotărârii pronunțate în aprilie de o instanță din Belgia, relatează TVP World. Potrivit PAŻP, aceste taxe reprezintă peste 80% din veniturile instituției și principala sursă de finanțare.

Traficul aerian continuă normal

Deși o parte din bani au fost blocați, autoritățile poloneze dau asigurări că serviciile de control al traficului aerian nu vor fi afectate. Agenția spune că pregătește o contestație și lucrează împreună cu instituțiile statului pentru deblocarea fondurilor și pentru găsirea unor soluții de finanțare, astfel încât activitatea să continue fără întreruperi.

Oficialii au transmis că nu există riscul suspendării zborurilor și nici al concedierilor.

Polonia nu a mai vrut 60 de milioane de vaccinuri anti-COVID: se terminase pandemia

Litigiul are la bază contractul semnat în 2021 între Comisia Europeană și Pfizer/BioNTech, în numele statelor membre ale Uniunii Europene. După încheierea pandemiei, Polonia a refuzat să mai primească milioane de doze de vaccin, motivând că situația sanitară s-a schimbat, iar războiul din Ucraina a pus o presiune uriașă pe bugetul statului. Pfizer a deschis proces împotriva Poloniei în 2023.

În aprilie 2026, Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles a decis că statul polonez trebuie să accepte aproximativ 64 de milioane de doze și să plătească 5,644 de miliarde de zloți, echivalentul a aproximativ 1,3 miliarde de euro. La această sumă se adaugă încă aproape 39 de milioane de euro reprezentând cheltuieli de judecată și costuri procedurale. Ministerul polonez al Sănătății a anunțat că va contesta decizia.

România a pierdut același proces: nu a mai vrut 29 de milioane de doze de vaccin

România s-a aflat în aceeași situație cu Polonia, după ce a refuzat să mai preia o parte dintre vaccinurile comandate în timpul pandemiei. La sfârșitul lunii iunie, Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles a obligat statul român să plătească peste 600 de milioane de euro către Pfizer și BioNTech și să preia aproximativ 29 de milioane de doze de vaccin. Libertatea a relatat atunci că autoritățile române au anunțat că vor analiza toate căile legale disponibile, iar ministrul sănătății a avertizat că plata unei asemenea sume ar pune o presiune uriașă pe buget.

Dan Barna, care deţinea funcţia de vicepremier în guvernul Cîţu, la momentul achiziției vaccinurilor, a fost audiat vineri, 10 iulie, la DNA, în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID. În acest dosar sunt urmăriți penal Florin Cîțu, Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă și Andrei Baciu.

Situația din Polonia este primul exemplu concret în care hotărârea instanței produce efecte directe asupra unor venituri ale statului. Deocamdată, serviciile de navigație aeriană funcționează normal, însă blocarea unei surse care asigură peste 80% din finanțarea agenției arată cât de departe poate merge executarea unei datorii stabilite de instanță.

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