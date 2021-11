În urmă cu patru luni, Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu au devenit părinți pentru prima oară. După ce a născut prematur, vedeta a fost nevoită să își lase fiica în spital, sub atenta supraveghere a medicilor, până când aceștia au decis că totul este în regulă cu bebelușul.

Cristina Cioran a suferit cumplit, însă toată durerea i-a fost alinată în momentul în care doctorii i-au spus că fetița este bine. Acum, ea este fericită că își poate crește copilul și postează tot mai des imagini cu micuța pe rețelele de socializare.

Deși până acum a evitat să-i arate complet chipul, Cristina Cioran a făcut publică prima imagine cu fetița ei, Ema. „Ea este Ema”, a scris vedeta de televiziune pe una dintre rețelele de socializare. Fetița îi seamănă perfect, iar fericirea i se poate citi pe față Cristinei.

Cristina Cioran, despre momentul în care a născut prematur

Cristina Cioran a născut prematur, la 7 luni, după ce a luat o bacterie care i-a afectat sarcina. Ema, fetița vedetei, a stat timp de două luni în incubator. Actrița a fost invitată recent la PRO TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a izbucnit în lacrimi când a povestit despre momentul în care a ajuns la spital.

„Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase. Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a povestit Cristina Cioran în emisiunea lui Cătălin Măruță.

