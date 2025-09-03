Imagini cu Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, noul iubit. Cum s-au filmat cei doi

Asistenta TV de la Neatza, Flavia Mihășan, și-a găsit un nou partener, comediantul Andrei Ciobanu. Cei doi s-au afișat recent împreună pe plajă, filmând un videoclip pentru TikTok în care au demonstrat că formează un cuplu fericit și relaxat, cu zâmbete largi și gesturi tandre.

După despărțirea de tatăl copiilor săi, Flavia a declarat că se concentrează pe creșterea băieților, dar nu exclude posibilitatea unei noi iubiri. Se pare că Andrei Ciobanu este omul potrivit pentru ea. Cu aproape o lună înainte, cei doi postaseră împreună un videoclip pe TikTok, care a strâns numeroase aprecieri, însă relația lor nu fusese confirmată public până recent.

Flavia și Andrei au transmis pe TikTok un mesaj jucăuș despre relația lor: „Când ai zis c-o să fugi de orice fel de relație, dar ea a fugit mai repede decât tine”, confirmând astfel începutul unei noi povești de dragoste.

Cine este Andrei Ciobanu, noul iubit al Flaviei Mihășan

Andrei Ciobanu, în vârstă de 36 de ani, originar din Suceava, este comediant și creator de conținut online, cu o comunitate impresionantă pe rețelele sociale. A absolvit Facultatea de Istorie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și are experiență în televiziune și radio. De-a lungul timpului, a lansat mai multe cărți și a devenit cunoscut pentru parodiile sale și aparițiile în mediul online.

