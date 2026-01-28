Imagini cu iubita lui Jannik Sinner. Cine e și cu ce se ocupă Laila Hasanovic

Jannik Sinner, tenismenul italian de elită, și-a oficializat relația cu modelul de origine daneză Laila Hasanovic, în octombrie 2025, după triumful său la Vienna Open. De atunci, Laila a fost o prezență constantă în tribunele turneelor sale, susținându-l cu discreție.

Relația lor a fost confirmată în timpul discursului emoționant al sportivului: „Mulțumesc tuturor pentru susținere, inclusiv familiei mele, iubitei mele și prietenilor.”

Cine este Laila Hasanovic

Laila Hasanovic este un model și creator de conținut din Danemarca, având peste 400.000 de urmăritori pe Instagram și 300.000 pe TikTok. A defilat pentru branduri precum The Garment și OpéraSPORT și a colaborat cu Armani Beauty.

În august 2025, a participat la Festivalul de Film de la Veneția, promovând brandul Armani. „Un moment de neuitat! De la descoperirea Armani Beauty în trusa de machiaj a mamei, până la a fi pe covorul roșu… Mă simt recunoscătoare”, a scris ea pe Instagram.

O prezență importantă în cariera lui Sinner

Laila a fost alături de Sinner în momente cheie ale carierei sale. Ea a fost văzută în tribune la Openul Franței, în mai 2025, și la US Open, în septembrie. În noiembrie 2025, Laila a pășit pe teren alături de Jannik, după ce acesta a câștigat finala Nitto ATP împotriva lui Carlos Alcaraz, în Torino. Cu toate acestea, ambii își păstrează viața personală departe de ochii publicului. „

Este adevărat, vreau să-i protejez pe cei dragi, ținându-i departe de toate acestea”, a declarat Sinner într-un interviu acordat în februarie 2024.

O iubire cu un trecut

Înainte de relația cu Jannik, Hasanovic a avut o poveste de dragoste de trei ani cu pilotul de Formula 1 Mick Schumacher, despărțindu-se în aprilie 2025. De-a lungul relației lor, Laila împărtășea frecvent momente din viața lor comună pe rețelele de socializare.

Pe lângă carieră, Laila este pasionată de călătorii, documentându-și experiențele pe Instagram și YouTube. Împreună cu Sinner, a participat la evenimente internaționale prestigioase, precum Nitto ATP Finals din Italia sau Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, în decembrie 2025.

Cuplul a fost surprins și bucurându-se de cină într-un restaurant din Dubai sau schiind în Bolzano, Italia.

