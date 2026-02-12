Jennifer Aniston a fost sărbătorită cu multă dragoste de ziua ei de naștere, pe 11 februarie, când a împlinit 57 de ani. Iubitul ei, Jim Curtis, i-a dedicat o postare emoționantă pe Instagram, marcând astfel o relație care pare să fie una dintre cele mai mature și echilibrate din viața actriței.

Cu ce se ocupă iubitul lui Jennifer Aniston

Cuplul a confirmat oficial relația lor în noiembrie 2025, iar de atunci fericirea lor a fost evidentă pentru toți cei din jur. Jim Curtis, autor al cărții „The Book of Possibility” și expert în sănătate și wellness, a împărtășit cu fanii două fotografii adorabile alături de Aniston.

Într-una dintre imagini, cei doi râd împreună pe puntea unei bărci, iar în cealaltă, împărtășesc un moment de tandrețe sărutându-se. Mesajul simplu, dar plin de afecțiune, care însoțea imaginile a fost: „La mulți ani, iubirea mea!”.

Curtis a vorbit despre relația sa cu actrița premiată cu Emmy în cadrul emisiunii „Today Show” din 26 ianuarie. „Am descoperit că aveam prieteni comuni și am început să discutăm”, a spus el, adăugând că sunt împreună de aproape un an.

În culisele relației lor

Într-un interviu anterior pentru People o sursă apropiată cuplului a declarat că actrița se simte foarte bine în această relație. „Jen a fost mereu bine pe cont propriu și confortabilă fiind singură, dar relația ei cu Jim este diferită”, a spus sursa. „Este foarte fericită și relaxată”.

Curtis a fost descris de aceeași sursă ca fiind „foarte blând și susținător” și cineva care „îi face viața de zi cu zi mai bună”. O altă persoană apropiată celor doi a spus că relația lor funcționează perfect datorită echilibrului dintre personalitățile lor.

„Jim este foarte relaxat, dar și concentrat și ambițios. Face lucrurile într-un mod calm și asta o atrage pe Jen. Ea poate fi foarte organizată și ocupată, iar el îi aduce stabilitate și liniște”. Această relație nouă pare să fie un pas important pentru Aniston, despre care sursele spun că se bucură de un parteneriat matur și lipsit de dramă.

„Nu există jocuri emoționale sau tensiuni. În multe privințe, este cea mai matură relație pe care a avut-o vreodată”. Primul indiciu despre povestea lor de dragoste a venit în iulie 2025, când cei doi au fost văzuți împreună în Mallorca, Spania, în compania lui Jason Bateman, soția acestuia Amanda Anka și Amy Schumer. Ulterior, Aniston a confirmat relația printr-o postare pe Instagram pentru ziua de naștere a lui Curtis în noiembrie 2025, scriind: „La mulți ani, dragostea mea prețioasă”.

