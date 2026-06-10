Ozana Barabancea continuă seria transformărilor care au început odată cu lupta împotriva kilogramelor în plus. La două luni după intervenția de ridicare a sânilor și implant mamar, artista a publicat primele imagini fără bustieră medicală. Dacă o parte dintre urmăritori au felicitat-o pentru rezultat, alții și-au îndreptat atenția către un alt aspect, care a stârnit numeroase comentarii în mediul online.

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Ozana Barabancea, o transformare începută în urmă cu mai mulți ani

De mai mulți ani, Ozana Barabancea trece printr-un amplu proces de transformare fizică. După ce s-a confruntat o perioadă îndelungată cu probleme legate de greutate, artista a apelat la mai multe proceduri și programe pentru a ajunge la silueta dorită.

În 2017, aceasta a trecut printr-o intervenție de micșorare a stomacului și a reușit să slăbească aproximativ 45 de kilograme. În perioada pandemiei însă, a acumulat din nou kilograme, motiv pentru care în 2022 a ales să își monteze un inel gastric.

Ulterior, pentru a-și continua procesul de transformare, Ozana Barabancea a urmat și un program de resetare metabolică, reușind să ajungă la greutatea pe care și-o dorea.

Primele imagini după operația de ridicare a sânilor și implant

După schimbările legate de siluetă, artista a decis să facă și o intervenție estetică de ridicare a sânilor cu implant. La aproape două luni de la operație, aceasta a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care le-a arătat urmăritorilor rezultatul.

Potrivit declarațiilor sale, intervenția a fost una complexă și a durat șase ore. „Cam așa arată prima poză fără bustieră, de la aproape două luni de la operația de ridicare cu implant. Evident că port bustiera conform instrucțiunilor, dar fericirea mea e alta! Pot purta această rochie fără grijă.

Când am primit-o am pus-o deoparte sperând că voi avea un bust pe măsura frumuseții ei. Și voi purta și rochii cu spatele gol!! Și iată, Dumnezeu mi-a ascultat ruga. (…) Operația mea a durat 6 ore. Deloc ușor. Dar când faci totul cu binecuvântare iese bine! Și vor urma și alte operații. Pentru că vreau să întineresc frumos. Cei ce nu mă haliți, stați parcați și luați-vă popcorn să urmăriți-mi filmul. E de lung metraj!!!”, a scris Ozana Barabancea, în mediul online.

Ce i-a nemulțumit pe internauți

Postarea artistei a atras rapid numeroase reacții. Mulți dintre urmăritori au felicitat-o pentru rezultat și pentru schimbările prin care a trecut în ultimii ani.

Totuși, o parte dintre internauți nu și-au concentrat atenția asupra intervenției estetice, ci asupra fotografiei publicate. Aceștia au susținut că imaginea ar fi fost editată excesiv și au remarcat mai multe detalii care li s-au părut nefirești.

Comentariile critice nu au întârziat să apară: „Mă bucur că operația a reușit, însă această poză arată ciudat…”; „Poza arată rău, editarea în exces nu e în favoarea dumneavoastră!”; „Doamnă, v-ați pierdut umărul în edit”; „Mai lucrați la Photoshop ca să fiți mai credibilă”; „Dar ce ați pățit doamnă?”; „Ferească Dumnezeu ce Photoshop”; „Doamnă, vă rog frumos învățați să vă editați corect pozele. Ori lăsați pe cineva care știe să editeze. În rest, sănătate să avem”.

Reacții împărțite în mediul online

Fotografia publicată de Ozana Barabancea a generat astfel reacții împărțite. În timp ce unii urmăritori au apreciat rezultatul operației și schimbările prin care a trecut artista în ultimii ani, alții au considerat că editarea imaginii a afectat aspectul final al fotografiei.

În ciuda criticilor, Ozana Barabancea continuă să împărtășească cu publicul etapele transformării sale și a anunțat deja că intenționează să mai apeleze la alte intervenții estetice în viitor.

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