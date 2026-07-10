Patru ani de excelență academică

Succesul lui David la această competiție nu este o surpriză. Elevul craiovean a participat la nu mai puțin de patru olimpiade internaționale de geografie, acumulând rezultate impresionante.

„Prima dată am participat la Olimpiada Europeană pentru Seniori, în clasa a IX-a, unde am obținut o medalie de argint. În 2024, am câștigat locul I la nivel mondial la Olimpiada Internațională de Geografie din Irlanda. În 2025, am luat o altă medalie de argint în Thailanda. Iar anul acesta, am obținut medalia de aur”, a povestit tânărul.

Trei probe care au pus la încercare concurenții

Competiția desfășurată în Bulgaria a inclus trei probe care au testat cunoștințele teoretice, practice și de cultură generală ale participanților. Prima probă, teoretică, s-a concentrat pe geografia fizică, umană și problemele globale actuale, precum schimbările climatice și gestionarea deșeurilor electronice. „Am avut subiecte despre anomalii termice și impactul schimbării circulației curenților oceanici, dar și despre globalizare”, a explicat David.

Proba practică a fost una dintre cele mai dificile. „Am fost transportați cu trenul într-un sat de lângă Varna, unde a trebuit să facem o analiză geomorfologică a locului, să cartăm satul și să propunem soluții pentru problemele de mediu locale”, a detaliat el. Proba finală, cea multimedia, a constat într-un test-grilă de 40 de întrebări bazate pe cultura generală.

Pasiunea pentru geografie și rolul profesorilor

Pentru David, geografia este mai mult decât o disciplină școlară. Este o știință care îmbină diverse domenii, de la științele exacte la cele umaniste. „Am fost atras de o sferă largă de subiecte încă de când mă știu, de la științele exacte până spre cele umaniste. Geografia reprezintă intersecția a tot ceea ce se poate ști despre universul în care trăim”, a spus el.

David recunoaște că reușitele sale nu ar fi fost posibile fără sprijinul profesorilor săi. „Dacă nu aș fi întâlnit profesori care să mă îndrume spre competiții, nu aș fi ajuns aici. Doamna profesoară Cristina Ciocoiu, din școala gimnazială, și doamna profesoară Maria Ciobanu, de la liceu, au avut un rol esențial în formarea mea” , a explicat tânărul.

De la geografie la economie: un drum neașteptat

Deși ar fi fost de așteptat să urmeze o carieră în geografie, David a ales să studieze economia la Universitatea din Groningen, Olanda. „Am considerat că economia îmbină elemente din geografie, istorie și matematică. Cred că acest domeniu îmi va oferi o deschidere mai mare în plan profesional”, a declarat el.

Viziunea unui viitor în România

Deși își va urma studiile în străinătate, David visează să se întoarcă în România. „Sunt hotărât să mă întorc în țară și voi avea mereu în minte acest țel suprem: bunăstarea României. Cred că schimbarea vine de la toți cei care se zbat să îmbunătățească lucrurile”, a afirmat el. Tânărul își dorește să contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării sale, considerând educația și cunoașterea drept cheia progresului.

Performanțele lui David Dumitrescu sunt o dovadă că elevii români pot să depășească orice obstacol și să strălucească pe scena internațională, aducând cinste țării lor.

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