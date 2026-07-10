„Sunt şcoli care lasă corigenţi în clasa a VIII-a pentru a nu strica mediile la Evaluarea Naţională. Şi în mediul rural, şi în mediul urban”, a afirmat Cornel Sandu, subliniind că această practică nu este izolată, ci se regăseşte în diverse tipuri de unităţi de învăţământ.

Oficialul a mai precizat că, în unele cazuri, elevii sunt îndemnaţi să evite înscrierea la examen, deşi participarea le oferă prioritate în procesul de repartizare computerizată. „Sunt şcoli care recomandă copiilor să nu se prezinte la Evaluarea Naţională, deşi au prioritate la repartiţia naţională cei care susţin examenul, indiferent de medii”, a adăugat Sandu.

Potrivit inspectorului, modificările recente din sistemul de admitere la liceu au dus la dispariţia locurilor dedicate şcolilor profesionale, ceea ce a diminuat avantajul pe care îl aveau elevii care susţineau examenul. „Acum, acest avantaj nu mai există, pentru că toate locurile sunt la liceu. Nu mai avem locuri la şcoala profesională. Totuşi, prima dată sunt repartizaţi cei care au susţinut Evaluarea Naţională”, a explicat Cornel Sandu.

Exemplificând situaţia, inspectorul a vorbit despre o clasă în care doar patru elevi din zece s-au înscris la Evaluarea Naţională, toţi promovând examenul. Restul de şase elevi nu au participat, fiind descurajaţi de cadrele didactice. „De ce ceilalţi şase nu s-au înscris? Pentru că li s-a spus: «Lasă, că oricum intraţi şi fără. N-are rost să mai veniţi»”, a declarat Sandu.

Aceste practici ridică semne de întrebare cu privire la priorităţile din sistemul de învăţământ şi la modalităţile prin care şcolile aleg să gestioneze rezultatele elevilor.

Comparativ cu anul 2025, Evaluarea Națională din acest an a înregistrat o scădere a ratei de promovare. Doar 79% dintre candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, față de 83,1% anul trecut.

Ministerul Educației a publicat joi, 9 iulie 2026, ierarhia la nivel județean și în municipiul București pentru absolvenții clasei a VIII-a, precum și listele cu specializările și locurile disponibile la licee pentru anul școlar 2026-2027. Documentele sunt accesibile pe platforma admitere.edu.ro și reprezintă un instrument esențial pentru elevi și părinți în procesul de admitere la liceu, oferindu-le o imagine clară a șanselor de repartizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
GSP.RO
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
GSP.RO
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 17:00
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Parteneri
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Adevarul.ro
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Record istoric în Bănie! Universitatea Craiova se apropie de o bornă fără precedent la numărul de abonamente. Exclusiv
Fanatik.ro
Record istoric în Bănie! Universitatea Craiova se apropie de o bornă fără precedent la numărul de abonamente. Exclusiv
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

La ce liceu va studia Andreas, fiul Deei Maxer, după examenul de admitere. Mama lui a făcut totul public
Stiri Mondene 17:50
La ce liceu va studia Andreas, fiul Deei Maxer, după examenul de admitere. Mama lui a făcut totul public
Imagini cu Andreea Ibacka la malul mării. Cu cine își petrece timpul după divorțul de Cabral. „Avem impresia că timpul ne aparține”
Stiri Mondene 16:16
Imagini cu Andreea Ibacka la malul mării. Cu cine își petrece timpul după divorțul de Cabral. „Avem impresia că timpul ne aparține”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Femeia care şi-a ţinut iubitul ostatic în Bucureşti e antrenoare de fitness. Victima, un cunoscut avocat
ObservatorNews.ro
Femeia care şi-a ţinut iubitul ostatic în Bucureşti e antrenoare de fitness. Victima, un cunoscut avocat
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Iubita lui Yamal, mesaj viral înainte de Spania - Belgia » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
GSP.ro
Iubita lui Yamal, mesaj viral înainte de Spania - Belgia » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
Parteneri
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui ministru
Mediafax.ro
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui ministru
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Doliu în lumea televiziunii din România. A murit o cunoscută realizatoare TV. A făcut parte și din echipa Antenei 1
Redactia.ro
Doliu în lumea televiziunii din România. A murit o cunoscută realizatoare TV. A făcut parte și din echipa Antenei 1
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de a contacta bacteria Legionella
KanalD.ro
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de a contacta bacteria Legionella

Politic

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 17:00
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Politică 14:00
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Orașul din România în care ajunge Nadia Comăneci la 50 de ani de la prima notă de 10. Ce eveniment deosebit are loc aici
Fanatik.ro
Orașul din România în care ajunge Nadia Comăneci la 50 de ani de la prima notă de 10. Ce eveniment deosebit are loc aici
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința