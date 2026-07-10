„Sunt şcoli care lasă corigenţi în clasa a VIII-a pentru a nu strica mediile la Evaluarea Naţională. Şi în mediul rural, şi în mediul urban”, a afirmat Cornel Sandu, subliniind că această practică nu este izolată, ci se regăseşte în diverse tipuri de unităţi de învăţământ.

Oficialul a mai precizat că, în unele cazuri, elevii sunt îndemnaţi să evite înscrierea la examen, deşi participarea le oferă prioritate în procesul de repartizare computerizată. „Sunt şcoli care recomandă copiilor să nu se prezinte la Evaluarea Naţională, deşi au prioritate la repartiţia naţională cei care susţin examenul, indiferent de medii”, a adăugat Sandu.

Potrivit inspectorului, modificările recente din sistemul de admitere la liceu au dus la dispariţia locurilor dedicate şcolilor profesionale, ceea ce a diminuat avantajul pe care îl aveau elevii care susţineau examenul. „Acum, acest avantaj nu mai există, pentru că toate locurile sunt la liceu. Nu mai avem locuri la şcoala profesională. Totuşi, prima dată sunt repartizaţi cei care au susţinut Evaluarea Naţională”, a explicat Cornel Sandu.

Exemplificând situaţia, inspectorul a vorbit despre o clasă în care doar patru elevi din zece s-au înscris la Evaluarea Naţională, toţi promovând examenul. Restul de şase elevi nu au participat, fiind descurajaţi de cadrele didactice. „De ce ceilalţi şase nu s-au înscris? Pentru că li s-a spus: «Lasă, că oricum intraţi şi fără. N-are rost să mai veniţi»”, a declarat Sandu.

Aceste practici ridică semne de întrebare cu privire la priorităţile din sistemul de învăţământ şi la modalităţile prin care şcolile aleg să gestioneze rezultatele elevilor.

Comparativ cu anul 2025, Evaluarea Națională din acest an a înregistrat o scădere a ratei de promovare. Doar 79% dintre candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, față de 83,1% anul trecut.

Ministerul Educației a publicat joi, 9 iulie 2026, ierarhia la nivel județean și în municipiul București pentru absolvenții clasei a VIII-a, precum și listele cu specializările și locurile disponibile la licee pentru anul școlar 2026-2027. Documentele sunt accesibile pe platforma admitere.edu.ro și reprezintă un instrument esențial pentru elevi și părinți în procesul de admitere la liceu, oferindu-le o imagine clară a șanselor de repartizare.

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