Imagini cu restaurantul lui Florin Salam. Cântărețul a făcut turul localului. „Aducem designer special”

Florin Salam și Roxana Dobre au o afacere nouă. Este vorba despre un restaurant, care poate fi folosit și ca spațiu pentru evenimente mari, după cum spune manelistul. Decizia celor doi vine după ce în trecut și-au transformat una dintre case într-un hotel. Artistul a făcut turul locației și a dezvăluit că este o afacere de familie.

Florin Salam și Roxana Dobre și-au investit banii într-o sală de evenimente, care este în curs de amenajare. Cântărețul a anunțat că în curând, spațiul va fi amenajat, după ce va angaja un designer care îl va ajuta să transforme complet spațiul. Florin Salam a dezvăluit că restaurantul are o capacitate de aproximativ 700 de persoane.

„Restaurantul e mare. Aici să vedem cum amenajăm. E destul de mare, chiar de 600-700 de persoane. Să vedem cum punem scena, ne ocupăm. Aducem designer special. Doamne- ajută! Cât de curând veți veni să faceți petreceri la Florin Salam. Asta e afacerea familiei. Afacerea pentru copiii mei, pentru mine și.... cum se spune, pensia!”, a declarat Florin Salam, pe TikTok.

După o perioadă în care a evitat să dea detalii din viața lui, Florin Salam a făcut dezvăluiri uimitoare, în vara anului trecut, despre perioada grea prin care a trecut. Manelistul s-a întors pe scenă și onorează acum toate petrecerile la care este invitat să cânte.

Florin Salam a avut probleme cu consumul de substanțe interzise, după cum a declarat recent. Cu ajutorul familiei, manelistul a reușit să treacă peste perioada complicată.

„Am trecut prin multe, am avut probleme cu drogurile, era să mor. M-am dus la un spital, pe care l-a găsit nevastă-mea, că degeaba m-am dus la trei spitale, că nu am reușit să fac nimic - în Serbia, după nu știu cât timp.