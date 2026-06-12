Recent, zona a fost marcată de un accident naval. Un cargou sub pavilion Panama a intrat în coliziune cu pontonul de tranzit amplasat în apropiere, provocând distrugerea acestuia. 

Una dintre cele mai dificile misiuni: găsirea unui magazin alimentar

Izolarea localității devine evidentă încă de la intrare. Pentru un vizitator, o activitate banală în orice oraș, găsirea unui magazin alimentar, se poate transforma rapid într-o căutare fără rezultat.

Unul dintre puținele puncte comerciale din zonă, o construcție cu terasă din stuf, adaptată peisajului și arhitecturii specifice Deltei Dunării, era închis în miezul zilei. Obloanele trase și lipsa oricărei activități îi confereau aspectul unui loc părăsit de multă vreme.

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Terasa din stuf a unei foste cârciumi

Infrastructura amintește de o comunitate rămasă în afara marilor investiții. O parte dintre străzi sunt încă de pământ sau pietruite, iar trotuarele lipsesc aproape complet pe unele artere. 

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Drum de pietriș

Localnicii circulă pe marginea drumurilor, împărțind spațiul cu puținele vehicule care tranzitează zona. Peisajul rural domină întreaga așezare deși pe hârtie zona este considerată un cartier al unui municipiu reședință de județ. 

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Poarta unui imobil din Tudor Vladimirescu

Vacile pasc nestingherite pe câmpurile din apropiere, iar pe malul Dunării o turmă de oi se adăpostea de căldură la umbra unui copac. 

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Turmă de oi pe malul Dunării

În Tudor Vladimirescu, localnicii își parchează barca în fața casei

Deasupra așezării, o barză își construise cuibul pe un stâlp de electricitate, imagine întâlnită frecvent în localitățile izolate din Dobrogea. 

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Cuib de berze pe unul din stâlpii de electricitate

Semnele schimbării demografice sunt prezente la aproape fiecare pas. Pe gardurile unor proprietăți apar anunțuri de vânzare pentru case și terenuri. Motivele pot fi multiple, de la izolare, accesul limitat la servicii până la lipsa oportunităților economice. 

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Drum de pământ în Tudor Vladimirescu

Cert este că multe gospodării par părăsite. Unele case, afectate de trecerea timpului și de lipsa întreținerii, stau să se prăbușească.

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Casă obișnuită cu acoperișul dezafectat

În Tudor Vladimirescu, mijlocul de transport definitoriu nu este automobilul, ci barca. 

În fața unor gospodării, ambarcațiunile sunt trase la marginea drumului, asemenea mașinilor parcate în fața caselor din orașe. 

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Barcă parcată în fața casei

Într-o comunitate în care apa ține loc de șosea, barca rămâne principalul vehicul pentru deplasările de zi cu zi.

Printre singurele avantaje pe care le au locuitorii din Tudor Vladimirescu este că sunt scutiți de jumătate din taxele și impozitele percepute pe clădiri, terenuri, autoturisme, transport și salubritate. 

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Un afiș cu „răsad roșii” lipit pe o poartă

Primarul vorbea acum doi ani de miniport și telegondolă care să unească suburbia de municipiu

După alegerile locale din 2024, primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, declara într-un cotidian local că are în plan transformarea suburbiei Tudor Vladimirescu într-o zonă turistică. 

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Ștefan Ilie 

Edilul sublinia pe atunci necesitatea construirii unui miniport, amenajarea unei faleze dar și o telegondolă care să lege pe cale aeriană zona de municipiu.

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Fotografie reprezentativă (sursa Google Maps)

Întrebat care este stadiul actual al acestor inițiative și ce pași au fost realizați în ultimii doi ani, Ștefan Ilie a declarat că acestea reprezentau doar „idei de dezvoltare aflate la nivel conceptual și nu proiecte care beneficiază de documentații tehnice sau surse de finanțare identificate”.  

„În prezent, municipiul Tulcea nu are proiecte tehnice sau proceduri de finanțare pentru realizarea unui miniport, a unei telegondole sau a unui pod către suburbia Tudor Vladimirescu, însă urmărește dezvoltarea acestora și obținerea de fonduri nerambursabile. În acest sens, o serie de investiții vor fi trecute în strategia de dezvoltare a județului, care să determine realizarea de măsuri de finanțare din fonduri UE și guvernamentale”, a clarificat edilul.

„Insula” din municipiul Tulcea unde trăiesc peste 270 de oameni FOTOREPORTAJ
Panou informativ din Tudor Vladimirescu, cu urme de rugină

Ilie a declarat că principala provocare pentru investiție o reprezintă traversarea Dunării și necesitatea respectării condițiilor de navigație.

Un pod rutier ar depăși 100-150 de milioane de euro, spune edilul

În urmă cu doi ani, Ștefan Ilie respingea ideea construirii unui pod, din cauza costurilor mult prea ridicate. Întrebat dacă între timp s-a răzgândit, acesta și-a păstrat opinia. 

„Evaluarea generală nu s-a modificat semnificativ față de cea exprimată anterior. Dincolo de provocările tehnice, costurile unei asemenea investiții sunt considerabile. Un pod pietonal ar presupune investiții estimate la zeci de milioane de euro, iar un post rutier care să respecte condițiile de navigație poate depăși 100-150 milioane de euro, în funcție de soluția tehnică adoptată”, a declarat primarul municipiului Tulcea. 

În ceea ce privește construirea unei telegondole care să lege municipiul de Tudor Vladimirescu, edilul a declarat că investiția ar ajunge la cel puțin 20 de milioane de euro.

„Acest lucru ar presupune realizarea unor piloni de mare înălțime, estimată la aproximativ 60-90 m, amplasați astfel încât să nu afecteze șenalul navigabil. Estimările bazate pe proiecte similare realizate în Europa indică valori investiționale care pot depăși 20 de milioane de euro pentru o astfel de infrastructură, fără a lua în calcul costurile suplimentare generate de particularitățile amplasamentului și de condițiile de mediu specifice Deltei Dunării”, mai spune Ștefan ilie. 

Totodată, edilul a punctat că s-au realizat investiții privind acea zonă. „Din fonduri europene am achiziționat o navă nouă de transport, iar în programul european de mobilitate intenționăm achiziția cele de-a doua nave și a unui ponton de acostare”, conform primarului. 

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