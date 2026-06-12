Cum va fi vremea în săptămâna 15-21 iunie 2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 22-28 iunie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în sud-estul teritoriului, iar în rest se vor situa ușor peste cele specifice pentru această perioadă.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-12 iulie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare în jumătatea de vest a teritoriului, iar în rest va fi apropiate de cele normale.

Până vineri, la ora 10.00, este în vigoare o avertizare cod portocaliu de fenomene meteo severe în 17 județe. Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie, în Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava şi în zona de munte a judeţelor Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Gorj vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin ploi torenţiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii cu rafale de 70-90 km/h şi izolat grindină de dimensiuni medii.

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi local de 40-60 l/mp şi izolat peste 70 l/mp.

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