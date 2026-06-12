Cum a reacționat Toni Iuruc când a văzut-o pe Simona Halep în Mykonos cu un milionar cu 25 de ani mai mare ca ea

Milionarul român în vârstă de 59 de ani și fosta sportivă care are 34 de ani nu au confirmat în mod oficial relația, însă zilele trecute au fost surprinși împreună în Mykonos. Semn că ori formează un cuplu, ori sunt foarte buni prieteni.

Simona Halep și Dorin Mateiu au mai fost văzuți împreună și în trecut, iar cel supranumit „Regele Mezelurilor din Transilvania” afirma în anul 2024 că s-a întâlnit de mai multe ori cu fosta jucătoare de tenis, fără a dezvălui însă mai multe detalii despre relația lor.

„Suntem cunoștințe, asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește, exclus așa ceva! Eu am invitat-o în oraș. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, spunea Dorin Mateiu în urmă cu doi ani, pentru ProSport.

Dorin MateiuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

Acum, după ce afaceristul român în vârstă de 59 de ani și Simona Halep au fost surprinși în Mykonos, jurnaliștii de la Cancan l-au contactat pe Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, pentru a afla dacă el știe despre presupusa relație a fostei lui soții.

„Sunt plecat din țară, sunt pe barcă. Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Eu sunt plecat din țară și nici nu știu ce se întâmplă. Am pus punct”, a afirmat Toni Iuruc pentru sursa citată.

Chiar dacă nici Simona Halep și nici Dorin Mateiu nu au spus nimic despre escapada lor, pe Instagram fosta jucătoare de tenis în vârstă de 34 de ani a postat o fotografie din Mykonos.

„A weekend to remember” („Un weekend de neuitat”), a scris Simona Halep în dreptul imaginii care a adunat aproape 3.000 de like-uri și câteva zeci de comentarii.

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