Cod galben, vineri, 12 iunie: vreme severă în București și 10 județe

Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 10 – 12 iunie, ora 21

Fenomene vizate: averse însemnate cantitativ, instabilitate atmosferică

În Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Harta județelor afectate de codul galben de vreme severă, vineri, 12 iunie 2026. Sursa foto: ANM

Cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi temporar și pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei.

Florinela Georgescu, director ANM: „Este de așteptat ca vântul să aibă acces de vijelie și să fie și grindină de mici și medii dimensiuni”

De asemenea, în intervalul 12 iunie, ora 10 – 12 iunie, ora 21, ANM a emis o informare meteorologică de vânt puternic. Temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea, local în Oltenia, Muntenia și izolat în restul teritoriului, cu rafale, în general, de 40…50 km/h.

Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat că se vor acumula cantități importante de apă în mai multe zone.

„Vor continua ploile importante cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, iar spre după-amiază vor apărea și în Dobrogea averse, posibil torențiale, însoțite de descărcări electrice.

Este de așteptat ca vântul să aibă acces de vijelie și să fie și grindină de mici și medii dimensiuni. În urma acestor averse până la sfârșitul acestei zile se pot acumula 20-30l/metru pătrat și, izolat, 40 de l/metru pătrat”, a declarat Florinela Gerogescu la Digi 24.

Vezi și: Prognoza meteo ANM pentru următoarea lună. Când scăpăm de ploi, grindină și vijelii

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