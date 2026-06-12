Ce înseamnă, de fapt, verdele intermitent? Regula de aur pe care mulți o uită

Conform articolului 59 din Codul Rutier, săgeata verde cu lumină intermitentă îți oferă permisiunea de a trece, însă nu îți acordă sub nicio formă prioritate. Din punct de vedere juridic și practic, această lumină funcționează exact ca un indicator „Cedează trecerea”. Ea îți permite să efectuezi virajul la dreapta chiar dacă semaforul principal pentru direcția înainte arată culoarea roșie, însă manevra este legală doar după ce ai acordat prioritate tuturor vehiculelor care circulă prin intersecție și pietonilor care au drept de trecere pe culoarea verde.

Pentru a executa corect această manevră, trebuie să reduci viteza până la limita evitării oricărui pericol sau chiar să oprești complet dacă vizibilitatea este redusă. Abia după ce te-ai asigurat temeinic din partea stângă, de unde vin mașinile de pe fluxul principal, și din față, în cazul vehiculelor care virează la stânga pe aceeași arteră, poți pune mașina în mișcare.

Infografic cu regulile din Codul Rutier despre semaforul verde intermitent într-o intersecție și amenzile sau alte sancțiuni

Capcana de pe banda unu și amenzile pentru claxonat

Una dintre cele mai mari surse de frustrare în trafic apare atunci când prima bandă este ocupată de un șofer care intenționează să meargă înainte și care s-a oprit pentru că semaforul principal este roșu. În această situație, legislația rutieră este de partea celui care staționează. Dacă banda unu este marcată cu săgeți care permit mersul înainte sau la dreapta, șoferul din față are tot dreptul să aștepte culoarea verde pentru direcția înainte.

Conducătorii auto din spate care claxonează agresiv pentru a elibera banda încalcă legea. Claxonarea nejustificată în intersecție se sancționează cu amendă din clasa I de sancțiuni, adică 2 sau 3 puncte-amendă. De asemenea, dacă forțezi intrarea în intersecție pe verdele intermitent și obligi o altă mașină care circula regulamentar să frâneze brusc pentru a evita un impact, riști o amendă din clasa a III-a de sancțiuni, care presupune de la 6 la 8 puncte-amendă.

Când devine manevra caz de suspendare a permisului

Linia dintre o simplă greșeală de apreciere și suspendarea dreptului de a conduce este extrem de subțire atunci când vorbim despre semaforul verde intermitent la dreapta. Poliția Rutieră aplică măsura reținerii permisului în special în două scenarii critice legate de neacordarea de prioritate.

Primul scenariu implică pietonii. Dacă virezi la dreapta pe verdele intermitent și nu acorzi prioritate persoanelor care traversează regulamentar pe culoarea verde, riști suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 sau 90 de zile, pe lângă amenda aferentă.

Al doilea scenariu, și cel mai grav, este cel în care neacordarea de prioritate față de vehiculele care circulă pe drumul prioritar se soldează cu un accident rutier. Chiar dacă este vorba doar despre o simplă tamponare cu pagube materiale, nerespectarea semnificației semaforului intermitent în acest context atrage automat suspendarea permisului și deschiderea unui dosar de contravenție complex.

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