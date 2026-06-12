Anunțul de triumf al liderului de la Casa Albă a fost făcut în cadrul unui telerally electoral organizat în sprijinul lui Burt Jones, viceguvernatorul statului Georgia, aflat în campanie pentru funcția de guvernator.

Trump a sugerat că negocierile de ultim moment au culminat cu un memorandum de înțelegere solid, pilonul central fiind securitatea globală.

Conform președintelui SUA, Iranul a acceptat să nu dețină niciodată arme nucleare, clauză pe care Trump a numit-o „95% din întregul acord”.

Declarațiile au survenit la scurt timp după ce Trump a anulat o serie de noi atacuri militare programate împotriva țintei iraniene, sugerând pe platforma Truth Social că diplomația a înlocuit rachetele.

Liderul american a indicat faptul că vicepreședintele JD Vance s-ar putea deplasa în Europa în zilele următoare pentru a participa la o ceremonie oficială de semnare.

„Nu știu dacă ați auzit, dar astăzi am pus capăt războiului cu Iranul. Au fost de acord să nu dețină niciodată arme nucleare, lucru asupra căruia am insistat; acesta a fost scopul principal. Asta a reprezentat 95% din acord”, a spus Donald Trump.

Totuși, relaxarea militară nu înseamnă și ridicarea imediată a sancțiunilor economice. Trump a avertizat explicit, într-o postare pe rețelele sociale, că blocada navală a SUA asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene va continua fără întrerupere până când „această tranzacție va fi finalizată”.

Reacția Teheranului

De cealaltă parte, Iranul refuză să confirme scenariul optimist prezentat de Washington. Potrivit presei de stat de la Teheran, poziția oficială a Ministerului de Externe este mult mai rezervată și contrazice retorica de la Casa Albă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a precizat că țara sa nu a adoptat încă o decizie finală cu privire la vreun tratat de pace.

Oficialul de la Teheran a tăiat scurt elanul declarațiilor americane, catalogând informațiile lansate de Donald Trump drept „simple speculații”.

Reaminitim că Statele Unite au efectuat în noaptea de miercuri spre joi noi atacuri asupra unor ținte din Iran. În paralel, regimul de la Teheran a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz și a lansat atacuri aeriene spre baze americane din Bahrain, Kuweit și Iordania.

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