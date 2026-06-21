Laurențiu Reghecampf și partenera sa, Corina Caciuc, au marcat recent un moment important din viața de familie, alegând să își creștineze fiul cel mic, Landon, într-o ceremonie organizată într-un cadru restrâns.

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După ceremonia religioasă, familia a mers la restaurantul, care a fost amenajat într-un decor de vis, cu stil și eleganță, iar petrecerea a ținut până în zori. Extrem de fericiți, Laurențiu și Corina nu și-au scăpat o clipă din ochi cei doi copii pe care îi au împreună și toată seara au radiat de fericire.

Cum s-au cunoscut Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Cu ceva timp în urmă Laurențiu a dezvăluit și cum și-a găsit aleasa inimii. Acesta a spus în cadrul unui podcast că prima dată a fost contactul vizual. Cei doi trăiesc de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste și pare că se înțeleg de minune.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct, doar am văzut-o. Nu am încercat să iau legătura cu ea și să o cunosc cu adevărat. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus Laurențiu Reghecampf.